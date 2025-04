Nach Schlägerei in Zürich Basler Behörden sperren wohl Muttenzerkurve nach Schlägerei

Der FC Basel wird am Ostermontag vor einer leeren Fankurve gegen Yverdon antreten müssen. Laut Blick-Infos haben die Behörden nach den Ausschreitungen in Zürich am Dienstag eine Sperrung beschlossen.

Publiziert: vor 29 Minuten