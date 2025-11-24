DE
FR
Abonnieren

Nach Roter Karte in Thun
Luganos Bislimi für zwei Spiele gesperrt

Sein grobes Einsteigen gegen Thun-Keeper Niklas Steffen hat für Uran Bislimi Konsequenzen: Der Lugano-Mittelfeldmann wird nach seinem Platzverweis für zwei Spiele gesperrt.
Publiziert: 20:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Uran Bislimi steigt am Samstag überhart gegen Thun-Keeper Steffen ein. Die Konsequenz: Der Lugano-Mittelfeldmann sieht dafür Rot.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Zwei Spielsperren, so lautet die Strafe gegen Uran Bislimi. Der defensive Mittelfeldspieler des FC Lugano ist am vergangenen Samstag beim Spiel gegen den FC Thun (1:0) nach einem rüden Einsteigen gegen den gegnerischen Torhüter Niklas Steffen in der 74. Minute mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen worden. Bislimi wird somit die beiden Partien seines Teams gegen den FC Sion (29. November) und Lausanne (7. Dezember) verpassen.

Der zweifache Schweizer Nationalspieler war nicht der einzige Rotsünder in der Super League am vergangenen Wochenende. Auch Lukas Görtler (St. Gallen), Karim Sow (Lausanne), Andrej Bacanin (Basel) und die beiden Grasshoppers Samuel Marques und Simone Stroscio mussten das Feld nach zwei Verwarnungen frühzeitg verlassen. Gegen alle verhängt die Liga eine Spielsperre.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Lugano
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Lugano
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Basel
FC Basel
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Basel
        FC Basel
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League