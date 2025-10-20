DE
VAR entlarvt Arigoni-Zupfer – Sion sagt Danke
3:05
Highlights im Video:VAR entlarvt Arigoni-Zupfer – Sion sagt Danke

Nach Roter Karte gegen Sion
Liga gibt Strafmass für Decarli bekannt

Bei der 0:1-Niederlage gegen Sion wurde GC-Verteidiger Saulo Decarli wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen. Für dieses Vergehen muss er nun für ein Spiel aussetzen.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Saulo Decarli muss nach einer roten Karte bei der Niederlage gegen Sion für ein Spiel aussetzen.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Grasshoppers müssen beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Gallen am kommenden Samstag (18 Uhr) auf Innenverteidiger Saulo Decarli (33) verzichten. Der Tessiner, welcher in Abwesenheit von Amir Abrashi (35) die Captainbinde trägt, hat am Sonntag im Heimspiel gegen Sion als hinterster Mann Gegenspieler Rilind Nivokazi (25) gefällt und dafür nach VAR-Intervention bereits nach 12 Minuten die direkte Rote Karte gesehen. Mit Dirk Abels als Ersatzcaptain und in Unterzahl verlor GC vor heimischem Anhang anschliessend mit 0:1.

Die Personalsorgen bei GC werden damit nicht kleiner: Mit Abrashi und Neuzugang Abdoulaye Diaby (25) fallen bereits zwei erfahrene Defensivkräfte verletzungsbedingt aus, dazu können auch Tim Meyer (21) und Stürmer Young-joon Lee (22) länger nicht mittun. Immerhin: Die Sperre gegen Decarli fällt vergleichsweise moderat aus – bei einem direkten Platzverweis wären auch höhere Strafen möglich. So kann GC beim nächsten Heimspiel gegen YB (30. Oktober) wieder auf seinen Verteidiger zählen.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Fehler gefunden? Jetzt melden
