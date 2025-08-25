FCZ-Stürmer Philippe Kény erhält eine Drei-Spiele-Sperre nach Platzverweis in der Super League. Für den FC Zürich ist es die erste rote Karte der Saison.

Bereits in seinem vierten Spiel kassiert Philippe Kény (26) seinen ersten Platzverweis. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

In der vierten Runde der Super League wurde der FCZ-Stürmer Philippe Kény (26) aufgrund einer Tätlichkeit im Spiel gegen den FC Thun vom Platz verwiesen. Jetzt folgen die Konsequenzen für den senegalesischen Stürmer. Er wird für die kommenden drei Spiele gesperrt und verpasst somit die Begegnungen gegen Winterthur, Servette und Stade Nyonnais (Cup).

Für den FC Zürich ist es bereits die neunte Karte in der laufendenden Saison, jedoch die erste, die in einem Platzverweis resultiert.

