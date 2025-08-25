DE
Nach Rot mehrere Spiele out
Strafe für FCZ-Stürmer Kény steht fest

FCZ-Stürmer Philippe Kény erhält eine Drei-Spiele-Sperre nach Platzverweis in der Super League. Für den FC Zürich ist es die erste rote Karte der Saison.
Publiziert: 11:39 Uhr
Aktualisiert: 12:00 Uhr
Bereits in seinem vierten Spiel kassiert Philippe Kény (26) seinen ersten Platzverweis.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

In der vierten Runde der Super League wurde der FCZ-Stürmer Philippe Kény (26) aufgrund einer Tätlichkeit im Spiel gegen den FC Thun vom Platz verwiesen. Jetzt folgen die Konsequenzen für den senegalesischen Stürmer. Er wird für die kommenden drei Spiele gesperrt und verpasst somit die Begegnungen gegen Winterthur, Servette und Stade Nyonnais (Cup).

Für den FC Zürich ist es bereits die neunte Karte in der laufendenden Saison, jedoch die erste, die in einem Platzverweis resultiert.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
