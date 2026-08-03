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Nach Rot in dritter Minute
FCL-Spieler für zwei Partien gesperrt

Mit offener Sohle trifft Tyron Owusu seinen Gegenspieler am Schienbein. Der Luzerner kriegt dafür die Rote Karte und zwei Spielsperren.
Publiziert: 11:54 Uhr
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Zwei Spiele muss Luzerns Tyron Owusu aussetzen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Luzern muss die nächsten zwei Spiele auf Tyron Owusu (23) verzichten. Der Mittelfeldspieler der Zentralschweizer wird aufgrund einer Roten Karte für zwei Partien gesperrt. Der 23-Jährige verpasst somit das Meisterschaftsspiel am 9. August gegen St. Gallen sowie den Cup-Sechzehntelfinal gegen Buochs am 16. August.

Bei der 3:0-Niederlage gegen Sion fliegt Owusu bereits in der dritten Minute vom Platz. Der Luzerner trifft den Sion-Spieler Donat Rrudhani (27) mit offener Sohle am Schienbein. Schiedsrichter Lukas Fähndrich lässt zunächst Vorteil laufen und zückt nach einer VAR-Intervention die Rote Karte.

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