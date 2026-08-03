Mit offener Sohle trifft Tyron Owusu seinen Gegenspieler am Schienbein. Der Luzerner kriegt dafür die Rote Karte und zwei Spielsperren.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Luzern muss die nächsten zwei Spiele auf Tyron Owusu (23) verzichten. Der Mittelfeldspieler der Zentralschweizer wird aufgrund einer Roten Karte für zwei Partien gesperrt. Der 23-Jährige verpasst somit das Meisterschaftsspiel am 9. August gegen St. Gallen sowie den Cup-Sechzehntelfinal gegen Buochs am 16. August.

Bei der 3:0-Niederlage gegen Sion fliegt Owusu bereits in der dritten Minute vom Platz. Der Luzerner trifft den Sion-Spieler Donat Rrudhani (27) mit offener Sohle am Schienbein. Schiedsrichter Lukas Fähndrich lässt zunächst Vorteil laufen und zückt nach einer VAR-Intervention die Rote Karte.

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