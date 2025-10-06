Im Spiel gegen den FC Luzern am vergangenen Samstag kassiert Théo Bouchlarhem nach einem Foul die Rote Karte. Nun hat die Liga die Sperre bekanntgegeben.

1/4 Théo Bouchlarhem wird von der Liga für zwei Spiele gesperrt. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Es sieht schon beim Zuschauen schmerzhaft aus: Im Zweikampfduell packt Luzerns Mittelfeld-Mann Pius Dorn die Grätsche aus und spitzelt dabei Théo Bouchlarhem den Ball weg. Der Sion-Flügel erwischt mit seiner nächsten Fussbewegung deshalb nicht mehr das Spielgerät, sondern tritt mit vollem Körpergewicht auf den Knöchel von Dorn.

2:06 «Keine Kontrolle über Körper»: Schiri-Experte Meier wundert sich über Foul-Entscheid im Derby

Nach VAR-Eingriff sieht der Walliser für die Aktion am Samstagabend die Rote Karte. Nun lässt die Liga ihr Strafmass folgen. Das Verdikt: Bouchlarhem wird «wegen eines groben Foulspiels» für zwei Partien gesperrt.

Sion muss darum nach der Nati-Pause gegen GC (19. Oktober) und gegen Thun (25. Oktober) ohne den Franzosen auskommen.

