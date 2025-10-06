DE
Luzern blamiert sich in Überzahl gegen Sion
3:27
Luzern blamiert sich in Überzahl gegen Sion

Nach Rot gegen Luzern
Bouchlarhem muss mehrere Spiele zuschauen

Im Spiel gegen den FC Luzern am vergangenen Samstag kassiert Théo Bouchlarhem nach einem Foul die Rote Karte. Nun hat die Liga die Sperre bekanntgegeben.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Théo Bouchlarhem wird von der Liga für zwei Spiele gesperrt.
Andrea CattaniTagesleiter Sport

Es sieht schon beim Zuschauen schmerzhaft aus: Im Zweikampfduell packt Luzerns Mittelfeld-Mann Pius Dorn die Grätsche aus und spitzelt dabei Théo Bouchlarhem den Ball weg. Der Sion-Flügel erwischt mit seiner nächsten Fussbewegung deshalb nicht mehr das Spielgerät, sondern tritt mit vollem Körpergewicht auf den Knöchel von Dorn.

Nach VAR-Eingriff sieht der Walliser für die Aktion am Samstagabend die Rote Karte. Nun lässt die Liga ihr Strafmass folgen. Das Verdikt: Bouchlarhem wird «wegen eines groben Foulspiels» für zwei Partien gesperrt.

Sion muss darum nach der Nati-Pause gegen GC (19. Oktober) und gegen Thun (25. Oktober) ohne den Franzosen auskommen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
