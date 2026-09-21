Nach seiner Roten Karte gegen Lugano wird Lausannes Sékou Koné für drei Spiele gesperrt. Etwas glimpflicher davon kommt Sions Fodé Sylla.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

50 Minuten sind am Sonntag zwischen Lausanne und Lugano gespielt, als Sékou Koné überhart in einen Zweikampf steigt und Gegenspieler Anto Grgic mit gestrecktem Bein auf Kniehöhe trifft. Schiedsrichter Urs Schnyder zögert keine Sekunde und stellt den Lausanne-Mittelfeldmotor vom Platz.

Nun ist klar: Für dieses grobe Foulspiel «mit erhöhter Gesundheitsgefährdung» muss der Malier für drei Spiele aussetzen, wie die Swiss Football League am Montag schreibt.

Diese gibt gleichzeitig auch das Urteil gegen Fodé Sylla bekannt: Der Spieler des FC Sion wird für zwei Spiele gesperrt, nachdem er FCZ-Captain Lindrit Kamberi mit offener Sohle oberhalb des Knöchels getroffen hat. Nach VAR-Intervention zeigt Schiedsrichter Luca Piccolo schliesslich Rot. Für Sylla ist es bereits der zweite Platzverweis in dieser Saison, nachdem er beim 3:2 gegen Thun Anfang September Gelb-Rot gesehen hat.