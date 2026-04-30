Lugano legt Einsprache gegen Sperre von Assistenztrainer ein

Der FC Lugano geht gegen die Sperre von Assistenztrainer Michele Salzarulo vor. Der 43-Jährige hatte gegen den FC Thun die Rote Karte gesehen und wurde mit einer Sperre von fünf Spielen belegt.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Gleich eine Sperre von fünf Spielen kassierte Lugano-Assistenztrainer Michele Salzarulo (43) nach seinem Platzverweis beim 1:0-Sieg gegen den FC Thun am vergangenen Samstag. Der Italiener kassierte in der Schlussphase die Rote Karte für ein «aggressives Verhalten gegenüber einem Spieler des FC Thun», nachdem die Berner Oberländer den Ball trotz Verletzung von Mattia Zanotti nicht ins Aus gespielt hatten.

Gegen das Verdikt der Liga legen die Tessiner nun Einsprache ein, wie die Swiss Football League bestätigt. Da nach einem Platzverweis in jedem Fall eine Sperre folgt, fehlt Salzarulo am Sonntag gegen YB (16.30 Uhr) sicher. Wie lange der ehemalige Assistent von Star-Trainer José Mourinho danach zuschauen muss, entscheidet nun der Disziplinarrichter.

Noch näher dran an Lugano Füge jetzt Lugano deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen