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Das grosse Quiz
Wie gut hast du in der Super League aufgepasst? Beweise es!

Die Super League hat nach einer dreiwöchigen XXL-Pause wieder angefangen. Bist du voll dabei? Teste dein Wissen im Quiz.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Youngster Doron Lichtenstein trifft erstmals überhaupt in der Super League.
Foto: Toto Marti
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Fabienne Kleinhenz
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
Young Boys
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FC Sion
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FC St. Gallen
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Grasshopper Club Zürich
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Servette FC
FC Zurich
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FC Basel
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FC Luzern
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FC Thun
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FC Vaduz
Grasshopper Club Zurich
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FC Lausanne-Sport
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        Servette FC
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        FC Basel
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        FC Luzern
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        FC Vaduz
        Grasshopper Club Zurich
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        FC Lausanne-Sport