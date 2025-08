Brighton Labeau stürmt neu für den FC Thun. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Vier Verstärkungsspieler hat die sportliche Führung des FC Thun angekündigt, nun ist der dritte da: Mit Brighton Labeau (29) kehrt ein Altbekannter zurück in die Schweiz. Der Stürmer war zwei Jahre lang Gegner in der Challenge League. In 67 Spielen erzielte er für SLO und Lausanne beeindruckende 35 Tore. Labeau ist ausserdem Nationalstürmer und Captain der Karibikinsel Martinique und einstiger Monaco-Junior.

Doch ist Labeau wirklich eine Verstärkung für die Super League? Nach dem Lausanne-Aufstieg 2023 wurde die Luft plötzlich dünn, in 35 Spielen gelangen ihm nur noch 4 Tore. Klar ist: Der wirblige Labeau ist mit seinen 1,83 Metern ein neuer Spielertyp für den Thuner Sturm, wo mit Rastoder und Ibayi zwei robuste Türme stehen. «Einer ist grösser als der andere», sagte Trainer Zeidler von Gegner Lausanne nach der Niederlage am Sonntag.

Und auch klar ist: Der FC Thun nimmt für Transfers plötzlich Geld in die Hand. Labeau ist nach Linksverteidiger Michael Heule (24) schon der zweite Neuzugang in diesem Sommer, für den die Berner Oberländer eine Ablösesumme hinblättern.