1/5 Neu übernimmt der Kryptohändler Bitpanda als Trikotsponsor. Hier präsentieren Bitpanda-Vertreter Martin Beranke und FCB-Boss David Degen den neuen Sponsor. Foto: FC Basel

Bitpanda als Sponsor bei Bayern München, AC Milan, PSG und für grosse Tennisstars

Nicolas Horni Sportredaktor

Zum Warmlaufen für den Cup-Kracher gegen Lausanne erschienen die FCB-Stars rund um Xherdan Shaqiri mit einem neuen Warmup-Shirt. Gross prangte die Nummer 21 auf den Shirts – kein Hinweis auf den möglichen Gewinn des 21. Meistertitel in dieser Saison, sondern ein Dank für die 21-jährige Zusammenarbeit mit Novartis. Dieser zierte seit 2004 auf der Brust der FCB-Trikots, im Sommer aber ist damit nun Schluss. Novartis tritt als Hauptsponsor ab, wird künftig «nur» noch die Nachwuchs- und die Frauenabteilung finanziell unterstützen.

Seit Dienstagvormittag ist nun auch offiziell, wer auf den Pharmakonzern folgen wird. Es ist der österreichische Finanzdienstleister Bitpanda. Dieser wurde 2014 gegründet und ist hauptsächlich für den Handel mit Kryptowährungen bekannt.

Bitpanda ist bereits Wawrinka-Sponsor

«Wir sind stolz und voller Freude, Bitpanda als unseren neuen Hauptsponsor in der FCB-Familie willkommen zu heissen. Beide Unternehmen stehen für Innovationsfreude und die Ambition, neue Wege zu beschreiten», lässt sich FCB-Boss David Degen zitieren.«Mit Bitpanda gewinnen wir einen starken, internationalen Partner, der nicht nur unsere Werte teilt und wie wir im Herzen von Europa verwurzelt ist. Wir gewinnen auch einen Partner, durch den unsere Fans auf neue Art und Weise mit dem Club in Verbindung treten können.»

Der Kryptohändler ist bereits länger im Sportbusiness als Sponsor aktiv. So wirbt er unter anderem beim deutschen Rekordmeister Bayern München, der AC Milan oder auch bei PSG. Auch in der NFL oder im Tennis ist Bitpanda Partner. So werden etwa Alexander Zverev, Dominic Thiem und auch der Schweizer Stan Wawrinka finanziell unterstützt. Der FC Basel ist der bisher aber erste Klub, bei dem Bitpanda auf der Brust prangen wird.