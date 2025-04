1/5 Der FCB gewinnt das sechste Pflichtspiel in Serie. Foto: keystone-sda.ch

Der FCB in Rücklage? Das hat es seit Mitte März nicht mehr gegeben. In den letzten fünf Ligaspielen haben die Basler ohnehin nur ein einziges Gegentor kassiert. Doch im Cup-Halbfinal gegen Lausanne läuft der FCB gleich zweimal einem Rückstand hinterher.

Am Ende setzten sich die Bebbi dennoch in der Verlängerung (3:2) durch. Charaktertest bestanden. Der FCB ist voll auf Double-Kurs!

«Wir haben in dieser Saison schon viele Spiele gedreht. Das zeigt die Moral in dieser Mannschaft», sagt Xherdan Shaqiri (33) nach dem Cupfinal-Einzug. Damit hat der Basler Captain allerdings nur bedingt recht. In der Super League ist der FCB in dieser Saison 13 Mal in Rückstand geraten, acht dieser Partien gingen verloren. Damit liegen die Basler im ligainternen Vergleich nur auf Platz fünf. Lugano, Luzern, St. Gallen und Servette schneiden alle besser ab, wenn es darum geht, nach einem Rückstand noch Punkte einzufahren.

Dritte Basler Cup-Wende

Anders sieht es im Cup aus. Nach dem Achtelfinal gegen Sion (2:2 n.V.; 4:1 n.P.) und im Viertelfinal gegen Carouge (3:1) drehen die Basler zum dritten Mal hintereinander eine Partie. «Wir hatten den grösseren Willen und bis zum Ende daran geglaubt. Auch wenn man Fehler macht, muss man mental stark bleiben und bis zum Schluss pushen. Das habe ich der Mannschaft auch so gesagt», sagt Shaqiri.

Die sportliche Qualität, die der FCB-Captain mit seiner Rückkehr mit nach Basel gebracht hat, ist ohnehin unbestritten. Auch gegen Lausanne steht er mit seinen Eckbällen am Ursprung der beiden Ausgleichstreffer. Doch es scheint, als hätte es der zweifache Champions-League-Sieger auch geschafft, seinen Teamkollegen das «Winner-Gen» zu implantieren. «Vielleicht hat es ein, zwei Spieler wie mich gebraucht», gibt Shaqiri zu. Bei seinem Wechsel im vergangenen Sommer habe er beim FCB eine ganz andere Mannschaft angetroffen als jetzt. «Sicher musste man da einen Push geben», ist er überzeugt.

Shaqiri warnt vor Biel

Wie genau er es geschafft habe, der Mannschaft eine Gewinner-Mentalität einzuverleiben, weiss der Topskorer selbst nicht so recht. «Wir reden sehr oft miteinander», erklärt Shaqiri. «Das Wichtigste im Fussball ist es, immer alles für den Sieg zu geben. Das beginnt schon im Training, wo du jedes Spiel gewinnen willst. Ich glaube, dass das in den vergangenen Jahren ein wenig das Problem gewesen ist.» In dieser Saison habe sich innerhalb des Klubs einiges verändert. Shaqiri: «Es weht wieder ein anderer Wind!»

Dieser soll die Basler zum ersten Double seit 2017 tragen. Zwar gibt Shaqiri zu, dass die Chancen dafür ausgezeichnet stehen. Gleichzeitig weiss der FCB-Captain aber auch: «Es ist noch nichts gewonnen. Der Cupfinal ist kein einfaches Spiel. Schliesslich hat Biel schon Lugano und YB rausgeworfen.» Spätestens seit dem knappen Sieg gegen Carouge dürften die Basler ohnehin gewarnt sein, als sie gegen einen unterklassigen Gegner ebenfalls bis kurz vor Schluss zurücklagen. Im Gegensatz zu Lugano und YB gegen Biel hat der FCB aber auch diesen Charaktertest bestanden.