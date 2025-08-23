Nach seiner Leihe in Norwegen wechselt Stürmer Nikolaj Möller nach Schottland. Das gibt der FC St. Gallen in einer Mitteilung bekannt.

Nikolaj Möller zieht es weiter nach Schottland. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Er war seit Sommer 2024 an den norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF ausgeliehen. Nun ist klar: Stürmer Nikolaj Möller (23) kehrt nicht zum FC St. Gallen zurück. Der Schwede wechselt fix zum schottischen Erstligisten Dundee United. Das geben die Espen in einer Mitteilung bekannt.

Möller kam im Juli 2023 von Arsenals U21 in die Ostschweiz. In der Saison 2023/24 hat er für den FCSG wettbewerbsübergreifend 23 Spiele absolviert – dabei verbuchte er ein Tor und einen Assist.

