Der FCB hat einen neuen Trainer gefunden

Die FCB-Fans mussten sich etwas länger gedulden als erwartet, doch nun ist die Nachfolge von Trainer Stephan Lichtsteiner geregelt. Slavisa Jokanovic übernimmt als Trainer beim FC Basel und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Der FCB macht die Blick-Meldung am frühen Freitagnachmittag offiziell. Der 58-jährige Serbe war zuletzt Trainer in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr.

«Der FC Basel ist eine Top-Adresse im internationalen Fussball», wird der neue Basel-Trainer Jokanovic in einer Mitteilung zitiert. «Bei meiner Analyse habe ich den Eindruck gewonnen, dass das vorhandene Kader über enormes Potenzial verfügt und bessere Leistungen zeigen kann, als dies zuletzt der Fall war. Nun gilt es, gemeinsam mit meinem Staff an den richtigen Stellschrauben zu drehen, damit dieses Potenzial auch auf dem Platz sichtbar wird. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft nächste Woche kennenzulernen.»

Jokanovic bringt Jovan Damjanovic und Goran Vukovic als Assistenztrainer nach Basel. Der bisherige Interimstrainer Luigi Nocentini wird den Klub verlassen.

Jokanovic bringt vielseitige Erfahrungen mit

Verantwortlich für die Trainersuche war Andreas Hermann, der im Frühling von Manchester United als technischer Direktor zum FC Basel gestossen ist. Im klubeigenen Podcast «Achzädreyenünzig» sagte Hermann vergangene Woche zur Trainersuche: «Es war klar für uns, dass wir vom Profil her eher auf jemanden gehen, der eine gewisse Erfahrung mitbringen soll. Eine gewisse Autorität und Seniorität, um genau für solche Krisensituationen gewappnet zu sein.» Erfahrung hat Jokanovic auf jeden Fall. In seiner Trainerlaufbahn war er unter anderem für Dynamo Moskau, Sheffield United, Fulham, Watford oder Maccabi Tel Aviv verantwortlich.

Als Profi war der defensive Mittelfeldspieler lange in Spanien sowie zwei Saisons für Chelsea aktiv. Zudem nahm er mit Jugoslawien an der WM 1998 sowie an der EM 2000 teil.

Das erste Training wird Jokanovic am kommenden Dienstag leiten. Von Donnerstag bis Montag haben die Spieler ein freies Wochenende bekommen. Die Premiere an der FCB-Seitenlinie folgt dann am 3. Oktober beim Testspiel gegen den FC Winterthur.

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