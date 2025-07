Wusste das Publikum in Winterthur zu begeistern: Sayfallah Ltaief. Foto: freshfocus

Tobias Wedermann Fussballchef

Sayfallah Ltaief war einer der grossen Unterschiedsspieler in der Saison 23/24, als es der FC Winterthur sensationell in die Championship-Runde schaffte. Mit seinen Dribblings und flinken Läufen begeisterte der Zürcher nicht nur die Super League, sondern auch über die Grenzen hinaus. Nach den Stationen FCW und FCB wechselte der heute 25-Jährige zu Twente Enschede in die höchste holländische Liga.

Nach 44 Pflichtspielen für den Tabellensechsten der abgelaufenen Saison könnte es laut Blick-Informationen möglicherweise zu einer Rückkehr in die Schweiz kommen. Der 20-fache tunesische Nationalspieler steht in der Flügel-Rangliste von Enschede-Trainer Joseph Oosting nicht mehr ganz oben für die neue Saison.

Ltaief will aber im WM-Jahr möglichst viel Spielpraxis sammeln und denkt aktuell an eine Leihe. Wenn man an die Leistungen in der Schweiz zurückdenkt, dürfte sein Name ohne Zweifel auf dem einen oder anderen Zettel in der Super League auftauchen.