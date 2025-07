Lausanne-Sport überträgt EM-Final auf Grossleinwand

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Lausanne startet am Sonntag (16 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Winterthur in die neue Super-League-Saison. Gleichzeitig läuft noch die Frauen-EM – also schafft der Klub einen Kompromiss: Nach dem Spiel wird die EM-Finalpartie ab 18 Uhr live auf Grossleinwand gezeigt.

Ein besonderes Extra: Alle Mädchen erhalten freien Eintritt, Kinder zahlen nur 5 Franken.