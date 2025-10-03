DE
FR
Abonnieren

Nach hässlichen Fan-Ausschreitungen vor Familiensektor
FCB entschuldigt sich für Krawall vor Stuttgart-Match

In der Europa League geraten FCB-Fans und Stuttgart-Anhänger vor Anpfiff aneinander. Nun haben sich die Basler für den Vorfall entschuldigt.
Publiziert: 16:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Schlägerei zwischen FCB- und Stuttgart-Chaoten
0:23
Krawalle im Joggeli:Schlägerei zwischen FCB- und Stuttgart-Chaoten
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Sportlich läufts am Donnerstagabend beim FC Basel rund. In der Europa League schlägt er Bundesliga-Klub Stuttgart 2:0. Überschattet wird der Sieg von einem Zwischenfall vor Anpfiff. Im Stadion geraten Chaoten beider Teams aneinander.

Am Tag danach äussert sich der FCB dazu, schreibt in einer Mitteilung, dass die ansonsten hervorragende Stimmung von einem «unschönen und unentschuldbaren Zwischenfall» getrübt wurde.

«Der FC Basel 1893 kann und will Gewalt jeglicher Art nicht hinnehmen oder tolerieren», heisst es weiter. «Dass die gestrige, kurze Auseinandersetzung dann noch ausgerechnet unterhalb des Familiensektors stattgefunden hat, macht den Klub sprachlos und lässt ihn ohnmächtig zurück.» Einige wenige hätten ein weitestgehend friedliches Fussballspiel torpediert und dafür gesorgt, dass Kinder und Familien verängstigt wurden.

«Spiel muss sicheren Rahmen bieten»

Der Klub entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Fans, «die durch diese Szenen das Spiel nicht in der gewohnten Atmosphäre geniessen konnten». Es entspreche nicht seinem Anspruch, dass sich die Zuschauer im Stadion zu irgendeinem Zeitpunkt unwohl fühlen. «Ein Spiel im Joggeli muss, egal gegen welchen Gegner, egal unter welchen Vorzeichen und Umständen, einen sicheren Rahmen bieten. Dies ist für den FC Basel unverhandelbar.»

Daneben informieren die Basler, dass auch nach dem Spiel nicht alles wie vorgesehen funktioniert hat. Auf Anweisung der Basler Kantonspolizei und im Sinne der Sicherheit sei der gesamte Sektor B, in welchem der Zwischenfall stattfand, zunächst zurückgehalten worden. Allerdings nur eine knappe Viertelstunde und nicht wie angedacht für 45 Minuten. «Auch dafür möchte sich der Klub entschuldigen.»

Der FCB werde nun die Vorfälle aufarbeiten und «sich für die zukünftigen Spiele dieser Grössenordnung besser aufstellen».

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Europa League
Europa League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        Europa League
        Europa League
        FC Basel
        FC Basel