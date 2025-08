Servette hat Goalie-Entscheid gefällt

Joël Mall (im grünen Shirt) ist – zumindest vorübergehend – die Nummer 1 bei Servette. Foto: BENJAMIN SOLAND

Tobias Wedermann Fussballchef

Das Hin und Her auf der Goalieposition von Servette hat ein Ende – zumindest bis ein neuer Trainer installiert wird. Das Interims-Duo an der Genfer Seitenlinie, Alexandre Alphonse und Bojan Dimic, macht ab sofort Joël Mall in der Super League und in der Europa-League-Quali zur Nummer 1. Der 34-jährige Mall war ein fester Rückhalt in der Rückrunde der abgelaufenen Saison, wurde für den Auftakt in der Super League aber vom inzwischen freigestellten Trainer Thomas Häberli zur Nummer zwei hinter Jérémy Frick (32) degradiert und durfte nur in den beiden Champions-League-Quali-Spielen gegen Pilsen ran.

Nun ist wieder alles anders: Mall steht in beiden Wettbewerben im Tor. «Eine solche Wahl zu treffen, gehört zu unserem Job. Wir haben Jérémy Frick am frühen Nachmittag über diesen Entscheid informiert», bestätigt Dimic am Mittwoch. Frick leistete sich zuletzt Patzer, was zu Kritik geführt hat. Dimic ging diese in den letzten Tagen jedoch zu weit: «Natürlich kann man seine jüngsten Leistungen kritisieren. Aber ich akzeptiere nicht, dass man ihn als Menschen angreift!» Jérémy sei ein Mann, der fast 250 Spiele für den Servette FC bestritten hat. «Er steht seit zehn Jahren im Zentrum dieses Projekts. Er gibt alles für diesen Klub. Ich möchte betonen, dass er in diesem Sommer ein sehr gutes Angebot ausgeschlagen hat, um beim Servette FC zu bleiben. Er wollte nicht gehen», führt Dimic weiter aus.

Bis auf Weiteres steht Frick jetzt aber nur noch im Cup zwischen den Pfosten.