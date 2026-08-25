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Nach Goalie-Rochade bei Luzern
«Brutal für Simoni – aber Letica ist ein Top-Transfer für den FCL»

Drei Spiele war Simon Simoni die Nr. 1 im Tor von Luzern. Jetzt haben die Zentralschweizer Karlo Letica verpflichtet, welcher direkt sein Debüt gab gegen Lausanne. Tobias Wedermann und Florian Raz sprechen über den Transfer im Podcast «FORZA!».
Publiziert: vor 58 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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