«Brutal für Simoni – aber Letica ist ein Top-Transfer für den FCL»
Drei Spiele war Simon Simoni die Nr. 1 im Tor von Luzern. Jetzt haben die Zentralschweizer Karlo Letica verpflichtet, welcher direkt sein Debüt gab gegen Lausanne. Tobias Wedermann und Florian Raz sprechen über den Transfer im Podcast «FORZA!».
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