Nach Francis Momoh
Winterthur verpflichtet nächsten Offensivspieler

Winterthur verstärkt sich auf dem Flügel mit Bafodé Dansoko. Er soll für «Tempo und Torgefahr» in der FCW-Offensive sorgen.
Publiziert: 17:03 Uhr
Der FCW verstärkt sich mit Flügelspieler Bafodé Dansoko.
Julian SigristRedaktor Sport

Der FCW verstärkt sich gleich doppelt in der Offensive. Nach Stürmer Francis Momoh (24) verpflichten die Eulachstädter mit Bafodé Dansoko (29) auch noch einen neuen Flügelspieler. Der vierfache Nationalspieler Guineas war zuletzt vereinslos und hat nun in Winterthur einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet.

Dansoko wurde in Frankreich geboren und absolvierte dort seine komplette fussballerische Ausbildung. Dort war er für diverse unterklassige Vereine aktiv, ehe es ihn nach Belgien zog. Dort spielte er zuletzt für das Zweitklassige Patro Eisden. In Winterthur soll der 29-Jährige nun für «Tempo und Torgefahr» sorgen, wie das Super-League-Schlusslicht in seiner Medienmitteilung verkündet.

