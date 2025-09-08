Der FC Winterthur hat den Gomis-Ersatz gefunden: Vom ukrainischen Verein Tscherkassy soll Francis Momoh zu den Zürchern stossen. Der Nigerianer hat bereits Erfahrungen in der Super League.

Damals noch Gegner, bald Teamkollegen: Ex-Hopper Francis Momoh (l.) soll die Offensive des FC Winterthur verstärken und trifft dabei auch auf Silvan Sidler. Foto: freshfocus

Sven Schoch Reporter Sport

Laut verschiedener Blick-Quellen wird Winterthurs Sportchef Oliver Kaiser nach einer mittleren Verkaufswelle auf den schwierigen Liga-Auftakt reagieren. Der letztplatzierte FCW soll vom ukrainischen Verein Tscherkassy den nigerianischen Stürmer Francis Momoh (24) ablösefrei übernehmen können. Sobald alle Übertrittsmodalitäten geregelt sind, wird dieser den Neo-Schalker Christian Gomis (27) ersetzen.

Nach etwas mehr als einer Saison, die für ihn im vom Krieg gezeichneten osteuropäischen Land schwierig verlief, kehrt Momoh in die Schweiz zurück. Bei GC entwickelte er sich zwischen 2019 und 2024 zum Stammspieler; einzig eine Knie-Operation stoppte ihn vorübergehend. Zuletzt kam der kräftige Angreifer aber nicht mehr auf Touren – seine Bilanz fällt mit drei Toren in 26 Einsätzen in der Ukraine bescheiden aus.

