DE
FR
Abonnieren

Als Gomis-Ersatz
Winterthur holt Ex-GC-Stürmer in die Super League zurück

Der FC Winterthur hat den Gomis-Ersatz gefunden: Vom ukrainischen Verein Tscherkassy soll Francis Momoh zu den Zürchern stossen. Der Nigerianer hat bereits Erfahrungen in der Super League.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Damals noch Gegner, bald Teamkollegen: Ex-Hopper Francis Momoh (l.) soll die Offensive des FC Winterthur verstärken und trifft dabei auch auf Silvan Sidler.
Foto: freshfocus
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport

Laut verschiedener Blick-Quellen wird Winterthurs Sportchef Oliver Kaiser nach einer mittleren Verkaufswelle auf den schwierigen Liga-Auftakt reagieren. Der letztplatzierte FCW soll vom ukrainischen Verein Tscherkassy den nigerianischen Stürmer Francis Momoh (24) ablösefrei übernehmen können. Sobald alle Übertrittsmodalitäten geregelt sind, wird dieser den Neo-Schalker Christian Gomis (27) ersetzen.

Nach etwas mehr als einer Saison, die für ihn im vom Krieg gezeichneten osteuropäischen Land schwierig verlief, kehrt Momoh in die Schweiz zurück. Bei GC entwickelte er sich zwischen 2019 und 2024 zum Stammspieler; einzig eine Knie-Operation stoppte ihn vorübergehend. Zuletzt kam der kräftige Angreifer aber nicht mehr auf Touren – seine Bilanz fällt mit drei Toren in 26 Einsätzen in der Ukraine bescheiden aus.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Winterthur
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Winterthur
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur