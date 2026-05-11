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Hubers Penalty-Parade sorgt für das grosse GC-Zittern
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Nach Ellenbogenschlag im Derby
GC-Tsimba würde Barrage-Hinspiel verpassen

Emmanuel Tsimba wird nach seiner Tätlichkeit gegen Lindrit Kamberi von der Liga für drei Spiele aus dem Verkehr gezogen.
Publiziert: 12:18 Uhr
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Emmanuel Tsimba (l.) schiesst erst das Tor im Derby.
Foto: keystone-sda.ch
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Innert elf Minuten wurde GC-Stürmer Emmanuel Tsimba im Derby vom gefeierten Helden zur tragischen Figur. Erst schoss der 19-Jährige in der 35. Minute die Hoppers aus dem Nichts in Führung. Doch kurz vor der Pause lässt sich die YB-Leihgabe zu einer Tätlichkeit hinreissen. Der VAR bittet Schiedsrichter Lukas Fähndrich an den Bildschirm. Dort erkennt der Unparteiische einen Ellenbogenschlag gegen Lindrit Kamberi – Fähndrich zückt umgehend die Rote Karte.

Am Montagmittag hat die Liga das Urteil bekanntgegeben. Tsimba wird «wegen einer leichten Tätlichkeit» für drei Spiele gesperrt. Sollte GC die Barrage erreichen, würde der Stürmer das Hinspiel somit verpassen. GC kann aber noch Einspruch gegen die Strafe einlegen.

Derweil wurde die Einsprache gegen die drei Spielsperren von Allan Arigoni abgewiesen. Eine Begründung dafür geht aus dem Statement der SFL nicht hervor. Da Arigoni bereits im Derby ein Spiel seiner Sperre verbüsst hat, wäre der Aussenverteidiger für die mögliche Barrage wieder einsatzbereit.

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