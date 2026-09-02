Kommt ein Altbekannter als Kadile-Ersatz zu Servette zurück?

Darum gehts
- Servette verpflichtet offenbar Dereck Kutesa als Ersatz für Junior Kadile
- Kutesa erzielte fünf Tore und gab vier Assists in Athen
- Vertrag bei AEK Athen bis 2028, elfmal Startelf-Einsätze in 33 Spielen
Nach Junior Kadiles (23) Wechsel zum RC Lens sucht Servette einen Ersatz für den französischen Stürmer. Dereck Kutesa (28) soll diese Lücke bei den Genfern wieder füllen.
Laut «Tribune de Genève» kehrt der ehemalige Servette-Junior nach einem Jahr bei AEK Athen zu den Grenats zurück. Demnach hatte der griechische Verein auch von anderen Klubs Angebote auf dem Tisch. Mit den Genfern soll es aber nun zu einer Einigung gekommen sein. Der Wechsel werde am Mittwoch von allen Parteien bestätigt.
Kutesa hat vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2028 bei Athen unterschrieben, wo er während der letzten Saison in 33 Spielen fünf Tore erzielte und vier Treffer vorbereitete. Dabei wurde der Stürmer grösstenteils als Joker eingesetzt – elfmal stand er in der Startelf.
Der Westschweizer hat alle Nachwuchsstufen bei Servette absolviert und schaffte dort den Sprung in die erste Mannschaft. Zu seinen Stationen gehören: Basel, Luzern, St. Gallen, Stade Reims (Ligue 1), Zulte Waregem (Jupiler Pro League) und AEK Athen (Griechenlands Super League).
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