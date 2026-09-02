Nach drei Jahren im Waadtland zieht es Mittelfeldspieler Jamie Roche nach Belgien: Der Schwede schliesst sich KV Kortrijk an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jamie Roche wechselt von Lausanne-Sport zu KV Kortrijk nach Belgien.

Der Schwede erzielte sieben Tore und vier Assists in 116 Spielen.

2025/26 war mit vier direkten Torbeteiligungen seine bisher erfolgreichste Saison.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Mittelfeldspieler Jamie Roche wechselt von Lausanne-Sport nach Belgien. Der Schwede setzt seine Karriere beim Erstligisten KV Kortrijk fort. Im Jahr 2023 wechselte der 25-Jährige von seinem Stammverein Sirius in Waadtland.

Roche, ein unermüdlicher Arbeiter, der seinem Team das Tempo vorgeben kann, absolvierte im blau-weissen Trikot insgesamt 116 Pflichtspiele (sieben Tore, vier Vorlagen).

Die vergangene Saison war mit vier direkten Torbeteiligungen seine erfolgreichste. Aufgrund seiner konstanten Leistungen durfte er das Team in einem Spiel sogar als Kapitän aufs Feld führen.

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