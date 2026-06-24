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Nach acht Jahren
Meister Thun holt Verteidiger zurück

Nicolas Bürgy kehrt nach acht Jahren zurück zum FC Thun. Der 30-jährige Verteidiger, zuletzt in Dänemark bei Odense aktiv, unterschreibt bis 2028 und startet direkt ins Trainingslager in Schönried.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Nicolas Bürgy kehrt zum FC Thun zurück.
Foto: FC Thun

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nicolas Bürgy (30) kehrt zum FC Thun zurück, Vertrag bis 2028
  • Bürgy startet Saisonvorbereitung im Trainingslager in Schönried
  • 2025 spielte Bürgy für Odense nach Stationen in Aarau und Viborg
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der FC Thun gibt seinen nächsten Sommertransfer bekannt. Dabei kommt es zu einer Rückkehr. Nicolas Bürgy (30), der bereits 2017 während einer eineinhalbjährigen Leihe das Trikot der Berner Oberländer trug, soll die Innenverteidigung des Meisters verstärken. Der Vertrag bei den Thunern läuft bis 2028 – der FCT hat allerdings die Option auf eine weitere Saison.

Ausgebildet wurde Bürgy bei YB. Nach seiner Thun-Leihe führte ihn sein Weg via Aarau und Paderborn 2022 zum dänischen Klub Viborg. Im Winter 2025 schloss er sich, nach mehreren Leihen, Odense an, ehe er jetzt in die Schweiz zurückkehrt. Bürgy wird direkt zum Team ins Trainingslager in Schönried reisen und dort mit der Saisonvorbereitung beginnen.

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