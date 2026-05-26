DE
FR
Abonnieren

Nach Abgang zu YB
Hat Servette den Mall-Nachfolger gefunden?

Servette soll laut Blick-Infos den litauischen Nationalgoalie Edvinas Gertmonas (29) als Nachfolger von Joël Mall holen. Er kommt ablösefrei vom rumänischen Klub Universitatea Cluj und wird sich mit Captain Jérémy Frick (33) um den Platz im Tor duellieren.
Publiziert: 22:13 Uhr
|
Aktualisiert: 22:23 Uhr
Kommentieren
1/4
Servette hat laut Blick-Infos mit Edvinas Gertmonas einen neuen Goalie gefunden.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Servette hat offenbar den Nachfolger des zu YB abgewanderten Joël Mall gefunden. Nach Blick-Infos dürfte sich Edvinas Gertmonas (29) in der kommenden Saison mit Captain Jérémy Frick (33) um den Posten im Genfer Tor duellieren. Der litauische Nationalkeeper kommt vom rumänischen Tabellendritten Universitatea Cluj, wo sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft.

Zwischen 2015 und 2019 war 1,92-Meter-Mann bei Ligue-1-Klub Stade Rennes engagiert. Für das Profi-Team absolvierte er in den vier Jahren aber keinen einzigen Einsatz und wurde mehrfach in seine Heimat verliehen. Dafür hat Gertmonas einen gut gefüllten Trophäenschrank auszuweisen. Mit Zalgiris Vilnius wurde er dreimal Meister, zweimal Cupsieger und zweimal Supercupsieger.

Für Litauen absolvierte der Schlussmann bislang 25 Länderspiele, seit etwa vier Jahren ist er die Nummer 1 des Baltikumsstaates.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC