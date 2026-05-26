Servette soll laut Blick-Infos den litauischen Nationalgoalie Edvinas Gertmonas (29) als Nachfolger von Joël Mall holen. Er kommt ablösefrei vom rumänischen Klub Universitatea Cluj und wird sich mit Captain Jérémy Frick (33) um den Platz im Tor duellieren.

Lucas Werder Reporter Fussball

Servette hat offenbar den Nachfolger des zu YB abgewanderten Joël Mall gefunden. Nach Blick-Infos dürfte sich Edvinas Gertmonas (29) in der kommenden Saison mit Captain Jérémy Frick (33) um den Posten im Genfer Tor duellieren. Der litauische Nationalkeeper kommt vom rumänischen Tabellendritten Universitatea Cluj, wo sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft.

Zwischen 2015 und 2019 war 1,92-Meter-Mann bei Ligue-1-Klub Stade Rennes engagiert. Für das Profi-Team absolvierte er in den vier Jahren aber keinen einzigen Einsatz und wurde mehrfach in seine Heimat verliehen. Dafür hat Gertmonas einen gut gefüllten Trophäenschrank auszuweisen. Mit Zalgiris Vilnius wurde er dreimal Meister, zweimal Cupsieger und zweimal Supercupsieger.

Für Litauen absolvierte der Schlussmann bislang 25 Länderspiele, seit etwa vier Jahren ist er die Nummer 1 des Baltikumsstaates.

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