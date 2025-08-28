DE
Nach Abgang von Geubbels
FCSG holt nächsten Stürmer aus Frankreich

Der FC St. Gallen verstärkt sich nach dem Abgang von Super-Stürmer Willem Geubbels in der Offensive mit einem anderen Franzosen. Malamine Efekele kommt, soll aber nicht direkt Ersatz, sondern ein Transfer für die Zukunft sein.
Publiziert: 12:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Malamine Efekele stürmt neu für den FC St. Gallen.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_531.JPG
Keystone-SDA und Cédric Heeb

Der FC St. Gallen ergänzt sein Kader mit dem 21-jährigen Stürmer Malamine Efekele. Der Franzose wechselt von der AS Monaco in die Ostschweiz und verpflichtet sich für zwei Jahre.

«Malamine ist ein junger Offensivspieler mit spannenden Anlagen. Mit seiner Athletik, seinem starken Antritt und der guten Technik passt er ideal zu unserer Spielweise», wird Sportchef Roger Stilz in der Medienmitteilung zitiert. «Mit seiner Verpflichtung setzen wir bewusst auf einen jungen Spieler mit Entwicklungspotenzial.»

Ausgebildet wurde Efekele in der Nachwuchsabteilung der AS Bondy nahe Paris, 2019 stiess er zur Jugendabteilung der Monegassen. Dort spielte er für diverse U-Teams, ehe der französische U-Nationalspieler während der Rückrunde der Saison 2023/24 und die komplette Saison 2024/25 leihweise beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge (24 Einsätze) verbrachte.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

