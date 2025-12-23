DE
Nach 34 Super-League-Einsätzen
SFV ernennt neuen Fifa-Schiri

Die Schweiz wird auch im kommenden Jahr acht Schiedsrichter mit Fifa-Status haben. Anojen Kanagasingam rückt nach dem Rücktritt von Lionel Tschudi nach.
Publiziert: 08:12 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Besitzt neu den Fifa-Status: Anojen Kanagasingam.
Foto: Pius Koller
Cédric HeebRedaktor Sport

Schiedsrichter Lionel Tschudi (36) hat am Sonntag beim Spiel zwischen Lausanne und Luzern seine Dernière gegeben. Nun hat der Schweizer Fussballverband (SFV) bekanntgegeben, dass Anojen Kanagasingam (31) zum Fifa-Schiri aufsteigt und Tschudis Platz übernimmt.

Der Berner pfeift seit 2022 in der Super League und hat bis heute 34 Spiele geleitet, zuletzt jenes zwischen Thun und dem FCZ am letzten Samstag. Damit bleibt die Gesamtzahl der Unparteiischen, die in der Super League pfeifen und den Fifa-Status besitzen, bei acht. Sechs weitere besitzen den Super-League-Status.

Das sind alle Super-League-Schiris

Schiedsrichter mit Fifa-Status:
Désirée Blanco (seit 2012, 16 SL-Einsätze)
Luca Cibelli (seit 2022, 99 SL-Einsätze)
Alessandro Dudic (seit 2022, 93 SL-Einsätze)
Lukas Fähndrich (seit 2020, 161 SL-Einsätze)
Anojen Kanagasingam (neu, 34 Einsätze)
Sandro Schärer (seit 2015, 178 SL-Einsätze)
Urs Schnyder (seit 2018, 180 SL-Einsätze)
Sven Wolfensberger (seit 2015, 73 SL-Einsätze)

Schiedsrichter mit Super-League-Status:
Marijan Drmic (seit 2025, 4 SL-Einsätze)
Nico Gianforte (seit 2023, 31 SL-Einsätze)
Luca Piccolo (seit 2019, 88 SL-Einsätze)
Fedayi San (seit 2013, 241 Sl-Einsätze)
Mirel Turkes (seit 2023, 35 SL-Einsätze)
Johannes von Mandach (seit 2023, 38 SL-Einsätze)

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
