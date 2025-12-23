Die Schweiz wird auch im kommenden Jahr acht Schiedsrichter mit Fifa-Status haben. Anojen Kanagasingam rückt nach dem Rücktritt von Lionel Tschudi nach.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Schiedsrichter Lionel Tschudi (36) hat am Sonntag beim Spiel zwischen Lausanne und Luzern seine Dernière gegeben. Nun hat der Schweizer Fussballverband (SFV) bekanntgegeben, dass Anojen Kanagasingam (31) zum Fifa-Schiri aufsteigt und Tschudis Platz übernimmt.

Der Berner pfeift seit 2022 in der Super League und hat bis heute 34 Spiele geleitet, zuletzt jenes zwischen Thun und dem FCZ am letzten Samstag. Damit bleibt die Gesamtzahl der Unparteiischen, die in der Super League pfeifen und den Fifa-Status besitzen, bei acht. Sechs weitere besitzen den Super-League-Status.

Das sind alle Super-League-Schiris Schiedsrichter mit Fifa-Status:

Désirée Blanco (seit 2012, 16 SL-Einsätze)

Luca Cibelli (seit 2022, 99 SL-Einsätze)

Alessandro Dudic (seit 2022, 93 SL-Einsätze)

Lukas Fähndrich (seit 2020, 161 SL-Einsätze)

Anojen Kanagasingam (neu, 34 Einsätze)

Sandro Schärer (seit 2015, 178 SL-Einsätze)

Urs Schnyder (seit 2018, 180 SL-Einsätze)

Sven Wolfensberger (seit 2015, 73 SL-Einsätze) Schiedsrichter mit Super-League-Status:

Marijan Drmic (seit 2025, 4 SL-Einsätze)

Nico Gianforte (seit 2023, 31 SL-Einsätze)

Luca Piccolo (seit 2019, 88 SL-Einsätze)

Fedayi San (seit 2013, 241 Sl-Einsätze)

Mirel Turkes (seit 2023, 35 SL-Einsätze)

Johannes von Mandach (seit 2023, 38 SL-Einsätze) Schiedsrichter mit Fifa-Status:

Désirée Blanco (seit 2012, 16 SL-Einsätze)

Luca Cibelli (seit 2022, 99 SL-Einsätze)

Alessandro Dudic (seit 2022, 93 SL-Einsätze)

Lukas Fähndrich (seit 2020, 161 SL-Einsätze)

Anojen Kanagasingam (neu, 34 Einsätze)

Sandro Schärer (seit 2015, 178 SL-Einsätze)

Urs Schnyder (seit 2018, 180 SL-Einsätze)

Sven Wolfensberger (seit 2015, 73 SL-Einsätze) Schiedsrichter mit Super-League-Status:

Marijan Drmic (seit 2025, 4 SL-Einsätze)

Nico Gianforte (seit 2023, 31 SL-Einsätze)

Luca Piccolo (seit 2019, 88 SL-Einsätze)

Fedayi San (seit 2013, 241 Sl-Einsätze)

Mirel Turkes (seit 2023, 35 SL-Einsätze)

Johannes von Mandach (seit 2023, 38 SL-Einsätze) Mehr