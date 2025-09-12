Elia verlässt YB in Richtung Türkei

Abgang bei den Berner Young Boys. Meschack Elia verlässt den Klub. Sein neuer Arbeitgeber ist in der Türkei.

Meschack Elia ist nicht länger YB-Spieler. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts Meschack Elia wechselt von YB zu Alanyaspor in die Türkei

Elia gewann vier Schweizer Meistertitel und zweimal den Cup

200 Spiele, 43 Tore und 39 Assists für YB Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Zeit von Meschack Elia bei YB ist abgelaufen. Wie die Berner mitteilen, verlässt der 28-jährige Stürmer den Klub in Richtung Türkei. Sein neuer Arbeitgeber heisst Alanyaspor.

Elia wechselte im Winter 2020 zu den Young Boys, in der Rückrunde der letzten Saison spielte er auf Leihbasis in Frankreich beim FC Nantes. Die Berner verlässt er nach exakt 200 Pflichtspielen, in denen er 43 Tore erzielte und 39 Assists lieferte. Elia feierte zudem vier Schweizer Meistertitel und gewann zweimal den Cup.

«Der BSC Young Boys wünscht Meschack Elia und seiner Familie für die Zukunft alles Gute und bedankt sich herzlich für seinen Einsatz in den vergangenen fünf Jahren», heisst es abschliessend in der Mitteilung.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.