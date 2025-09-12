DE
FR
Abonnieren

Nach 200 Pflichtspielen
Elia verlässt YB in Richtung Türkei

Abgang bei den Berner Young Boys. Meschack Elia verlässt den Klub. Sein neuer Arbeitgeber ist in der Türkei.
Publiziert: 12:09 Uhr
|
Aktualisiert: 12:15 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Meschack Elia ist nicht länger YB-Spieler.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Meschack Elia wechselt von YB zu Alanyaspor in die Türkei
  • Elia gewann vier Schweizer Meistertitel und zweimal den Cup
  • 200 Spiele, 43 Tore und 39 Assists für YB
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Zeit von Meschack Elia bei YB ist abgelaufen. Wie die Berner mitteilen, verlässt der 28-jährige Stürmer den Klub in Richtung Türkei. Sein neuer Arbeitgeber heisst Alanyaspor.

Elia wechselte im Winter 2020 zu den Young Boys, in der Rückrunde der letzten Saison spielte er auf Leihbasis in Frankreich beim FC Nantes. Die Berner verlässt er nach exakt 200 Pflichtspielen, in denen er 43 Tore erzielte und 39 Assists lieferte. Elia feierte zudem vier Schweizer Meistertitel und gewann zweimal den Cup.

«Der BSC Young Boys wünscht Meschack Elia und seiner Familie für die Zukunft alles Gute und bedankt sich herzlich für seinen Einsatz in den vergangenen fünf Jahren», heisst es abschliessend in der Mitteilung.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
BSC Young Boys
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys