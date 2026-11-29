Zum ersten Mal überhaupt trifft Sebastian Walker für seinen FCZ. Auf die Frage, ob sein Spieler jetzt eine Runde schmeissen müsse, antwortet Marcel Koller: «Ich weiss es gar nicht, aber das ist eine gute Idee.»

Stefan Kreis Reporter Fussball

Für einen Moment siehts so aus, als müsse Sebastian Walker nach dem Spiel zur Kieferorthopädie, derart heftig wird das 20-jährige Zürcher Eigengewächs nach seinem Treffer zum 1:1 gegen Vaduz von Captain Lindrit Kamberi am Kinn gepackt. «Es geht so schnell beim Jubeln, ich habe das gar nicht richtig gemerkt», sagt jener Mann, der zum ersten Mal für seinen FCZ getroffen hat.

Kamberi sagt: «Nach einem solchen Tor sind Emotionen drin, ich weiss selbst, was es für ein Gefühl ist, als FCZ-Bub sein erstes Tor zu erzielen. Und drum freue ich mich extrem für meine Jungs, die so etwas ebenfalls erleben dürfen. Es macht mich stolz, dass es noch einmal ein anderer ist.»

Auf die Frage, ob er nach seinem Treffer, einem Drehschuss nach einem Corner, eine Runde spendieren müsse, antwortet Walker, dass er das gar nicht wisse. Auch Marcel Koller hat sich darüber noch keine Gedanken gemacht. «Ich weiss es nicht, aber eine Runde zahlen ist eine gute Idee», so der 66-Jährige mit einem Lächeln.

FCZ ist nicht zu schlagen

Zum neunten Mal in Folge bleibt sein FCZ ungeschlagen, beim 2:2 gegen Vaduz hätte man aufgrund der Spielanteile gar drei Punkte verdient. 7:24 lautet die Bilanz nach Schüssen, 14:24, wenns um Ballkontakte im gegnerischen Strafraum geht. Vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit hätten die Zürcher das Spiel gewinnen können, ja müssen.

Sinnbildlich für den Auftritt steht mit Damienus Reverson ein Mann, der sich zuletzt mit einer Knieverletzung herumgeschlagen hat und seit Mitte September auf einen Einsatz wartet. In der 63. Minute wird der Joker eingewechselt und belohnt sich knapp 20 Minuten später mit dem Ausgleich zum 2:2.

Auf die Frage, ob noch mehr drin gelegen wäre als dieser Punkt, antwortet Kamberi: «Es liegt immer mehr drin.» Dass man neun Spiele lang ungeschlagen sei, sei zwar schön, so der FCZ-Captain, aber es werde nach zuletzt drei Unentschieden in Folge mal wieder Zeit für einen Sieg.

Ob dieser ausgerechnet nächsten Sonntag gegen Lugano gelingen wird? Für den FCZ spricht, dass er im Gegensatz zu den Tessinern eine freie Woche hat, weil man im Cup gegen Aarau ausgeschieden ist.

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