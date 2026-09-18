Der FCZ muss wochenlang ohne Damienus Reverson und Sebastian Walker auskommen. Reverson zog sich beim Heimsieg gegen Vaduz einen Innenbandriss zu, Walker fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Der FCZ hat gleich zwei Ausfälle zu beklagen

Der FCZ hat gleich zwei Ausfälle zu beklagen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCZ verliert Reverson und Walker wochenlang wegen Verletzungen am Knie und Oberschenkel

Reverson zog sich beim 2:1 gegen Vaduz einen Innenbandriss zu

Walker pausiert drei Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung, meldet FCZ am Freitag

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der FCZ muss in den kommenden Wochen gleich ohne zwei Spieler auskommen. Wie die Zürcher am Freitag vermelden, fallen Damienus Reverson (22) und Sebastian Walker (20) wochenlang verletzt aus.

Reverson musste beim 2:1-Heimsieg gegen Vaduz bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Der Mittelstürmer blieb zuvor in der 20. Minute bei einer Torchance unglücklich am Rasen hängen und wurde danach gepflegt. Zunächst spielte Reverson noch weiter, wenig später setzte er sich aber hin und musste doch ersetzt werden.

Wie der FCZ nun bekanntgibt, hat sich der Holländer ohne gegnerische Einwirkung eine Knieverletzung zugezogen und fällt mit einem Innenbandriss «für mehrere Wochen» aus.

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Die Partie gegen Vaduz hatte Sebastian Walker bereits verletzt verpasst. Der FCZ meldet nun die Diagnose und die Ausfallzeit. Der Verteidiger muss aufgrund einer Muskelverletzung am Oberschenkel rund drei Wochen pausieren.

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