1/5 Seit Contini als Trainer an der Seitenlinie steht, hat YB noch kein Tor geschossen. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick YB startet schwach in die Saison: Drei Spiele, kein Sieg, keine Tore

GC unter Tomas Oral ist seit sechs Ligaspielen ungeschlagen

Die Berner haben zwei Serien gestartet – die aber nicht sehr schön sind Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Alain Kunz Reporter Fussball

So stellt man sich frischen Schwung mit neuen Besen nicht vor: drei Spiele, keines gewonnen, null Tore. Tönt miserabel. Das war es nicht immer. Zumindest gegen Winterthur und in Glasgow. Aber das, was Meister YB auf den miserablen Letzigrund-Rasen bringt, ist herzlich wenig bis gar nichts.

Eine erste Halbzeit zum Vergessen – von beiden Teams. Und eine zweite, nach der man froh sein musste, selbst diesen klitzekleinen Punkt nicht noch aus der Hand gegeben zu haben. «Wir hatten uns vorgenommen, mit zwei Siegen zu starten», sagt denn auch Stürmer Cedric Itten. Das habe nicht geklappt. Und nach den beiden Nullnummern gegen Winterthur und GC liegt YB immer noch deutlich unter dem Strich.

Hoppers-Goalie Hammel arbeitslos

GC hätte den Sieg sogar eher verdient gehabt. Die Hoppers hatten mehr Chancen, YB-Goalie Marvin Keller mehr zu tun. Er muss einen Penalty entschärfen, notabene wie in Glasgow gegen Celtic. Nur ist es diesmal ein Kinderspiel, weil GC-Stürmer Adama Bojang eine Rückgabe mit einem Elfmeter verwechselt. Dann muss Keller gegen Lasme, Veron Lupi und Abels ernsthaft eingreifen. Justin Hammel im GC-Tor hingegen hatte keinen Schuss zu halten. Keinen! Man beschaue sich dazu die Torschussstatistik. Die sagt alles!

1:42 Abrashi im Interview: «Das Glück war heute weniger auf unserer Seite»

«Es ist bitter», sagt denn auch Captain Amir Abrashi. «Wenn wir den Penalty machen und 1:0 in Führung gehen, gewinnen wir auch das Spiel in unserer Verfassung.» Wie die beiden in Basel und Sion, wo die Hoppers Duselsiege holten. Aussenverteidiger Benno Schmitz fügt hinzu: «Wir wissen, wo wir herkommen. Der Punkt geht in Ordnung. Auch wenn wir gerne deren drei mitgenommen hätten.»

Abrashi: «Ligaerhalt wie ein Meistertitel»

GC ist damit unter Tomas Oral auch nach sechs (!) Ligaspielen ungeschlagen. Die Tendenz stimmt. «Da findet eine echte Entwicklung statt», so Abrashi. «Mittlerweile hauen alle, die spielen, alles raus. So muss es sein.» Und der Coach fügt hinzu, ein Hauptziel sei gewesen, das Wir-Gefühl zu stärken. Das sei gelungen.

Strichdiskussionen führt Abrashi keine. Und Oral ist glasklar zu diesem Thema: «Ich wäre ein Spinner, würde ich nicht einzig den Ligaerhalt in den Mund nehmen. Wenn wir die Klasse halten, ist das wie ein Meistertitel.» Wie wahr seine Worte sind, zeigte sich beim Resultat aus dem Parallelspiel.

2:01 Benito über YB-Torflaute: «Eine dieser Phasen, wo man nicht weiss, warum»

Aber YB ... Quo vadis, liebe Berner? «Wir sind in einer Phase, in der wir hundert Mal schiessen – und der Ball fällt nicht rein», analysiert Captain Loris Benito. «So heisst es: Arbeiten, weitermachen – und das Glück erzwingen.» Sind also zwei Torchancen gefühlte 100-mal aufs Tor schiessen? «Es gibt so Phasen. Wenn wir den Sack 50-mal flanken müssen, machen wir das 50-mal. Irgendwann fällt er dann rein.»

Man habe die ganze Saison schon von einer Serie gesprochen, die man starten wolle, so Benito. «Das waren jetzt zwei Spiele, die dazu geeignet gewesen wären. Wir haben es nicht geschafft.» Stimmt aber nicht ganz. Die Berner haben definitiv eine Serie gestartet. Sogar deren zwei. Eine Unentschieden-Serie und eine Torlos-Serie. Beide halten nun zwei Spiele an.

Mehr zur Super League Saison wohl gelaufen Bittere Verletzungs-News bei den Young Boys