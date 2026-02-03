Auf dem GC-Campus sollen bei einem Entrümpelungstag alte Trophäen entsorgt werden. Sie werden gerade noch gerettet, aber Fans sind hässig.

Darum gehts Grasshoppers warfen im Januar historische Trophäen in den Müll

Betroffen unter anderem: Pokal des 100-Jahr-Turniers 1986

Florian Raz Reporter Fussball

Diese Entrümpelungs-Aktion ist klar zu weit gegangen. Auf dem Campus der Grasshoppers wird im Januar aufgeräumt. Weggeworfen werden dabei aber mehr als bloss altes Mobiliar und nicht mehr benötigte Unterlagen. In der Mulde landen auch Trophäen aus der ehrwürdigen Klubgeschichte des Rekordmeisters und Rekordcupsiegers!

Es handelt sich unter anderem um den Cup des Jubiläumsturniers zum 100. Geburtstag von GC 1986 und um einen Pokal für die Teilnahme am Uefa Cup von 1981. Nur die geistesgegenwärtige Reaktion von an der Räumung nicht beteiligten Mitarbeitern verhindert laut Blick-Informationen, dass die Pokale endgültig entsorgt werden.

Die Aktion sorgt unter GC-Anhängern für Aufregung. Einige melden sich deswegen wütend bei Blick.

«Irrtümlich zur Entsorgung vorgesehen»

Die Grasshoppers bestätigen den Vorfall, betonen aber, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. Die Pokale seien auf dem Campus in einer Vitrine gestanden: «Aufgrund nicht klarer interner Kommunikation wurde die genannte Vitrine mitsamt den Inhalten irrtümlich zur Entsorgung vorgesehen.» Und: «Die oben genannten Trophäen konnten umgehend gerettet werden und sind beide unversehrt.»

Die Frage, wer die Entrümpelung angeordnet hat, beantwortet GC nicht: «Die Aufräumaktion findet regulär einmal jährlich statt, da aus Datenschutzgründen jedes Jahr gewisse Dokumente entsorgt werden müssen.» Damit bleibt auch offen, wer auf dem Campus des Rekordmeisters auf die überraschende Idee kommen kann, Pokale als Abfall zu betrachten.

Speziell am Vorfall: Weggeworfen wurden die Pokale bei einer Aktion der Aktiengesellschaft, die für den Profifussball zuständig ist. Die ist aber gar nicht Eigentümerin der Silberware. «Sämtliche Trophäen, welche der Grasshopper Club Zürich vor 1997 errungen hat, sind Eigentum der Fussballsektion», bestätigt die Aktiengesellschaft.

Die Pokale sollen endgültig vom Campus verschwinden

Darum sollen die Pokale nach ihrer Rettung nun definitiv vom Campus verschwinden. Zusammen mit einigen historischen Dokumenten, die ebenfalls noch in Niederhasli ZH gelagert werden.

Landen sollen die Zeugen der grossen Geschichte der Grasshoppers aber nicht in einer Mulde, sondern bei der Fussballsektion des GCZ, die schon andere Schriften und Pokale aufbewahrt. «Letzte Woche hat ein Austausch mit der Fussballsektion stattgefunden», schreibt die GC-Medienstelle: «Die Übergabe der beiden Trophäen zur fachgerechten Archivierung bei der Fussballsektion ist vorgesehen.»

