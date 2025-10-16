Wenn es darum geht, Torchancen herauszuspielen, gehört Xherdan Shaqiri (34) zu den zehn besten Fussballern in den internationalen Top-Ligen. Dies geht aus einer Statistik hervor, die das Football Observatory des sportwissenschaftlichen International Centre for Sports Studies (CIES) berechnet und publiziert hat.
In den Index «Chancenkreation» fliessen verschiedene Faktoren ein: Ausschlaggebend sind etwa die Anzahl Pässe, die zu einem Torschuss führen, wobei diese Zahl mit dem Expected-Goals-Wert des Schusses gewichtet wird. Ebenfalls Teil der Berechnung sind Pässe, nach denen maximal noch ein gegnerischer Verteidiger näher am Tor steht, als es der Ball ist. Der Spieler mit den besten Werten aus den letzten sechs Monaten erzielt 100 Punkte, die übrigen werden im Verhältnis zu dieser Bestmarke eingestuft.
Die Berechnung klingt etwas technisch, dürfte Shaqiri und den FC Basel aber freuen. Denn: Er ist in bester Gesellschaft. Mit 100 Punkten auf Rang 1 liegt Barça-Juwel Lamine Yamal, auch Liverpool-Flügelflitzer Mohamed Salah (Rang 4 mit 95,2 Punkten) und Napoli-Regisseur Kevin De Bruyne (Rang 6 mit 93,3 Punkten) sind auf den Spitzenplätzen klassiert. Shaqiris 91,5 Punkte reichen für den zehnten Rang.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
4
16
2
8
7
15
3
8
6
15
4
8
-1
14
5
8
-2
13
6
8
3
12
7
8
1
12
8
8
-3
10
9
8
2
9
10
8
1
8
11
8
-3
8
12
8
-15
2