Beim FC Basel ist Xherdan Shaqiri auch in dieser Saison der Schlüssel zum Erfolg. Das lässt sich auch in Zahlen belegen: Gemäss einer Statistik des Football Observatory rangiert er beim Kreieren von Chancen unter den zehn besten Spielern der Welt.

In dieser Rubrik gehört Shaqiri zu den zehn Besten der Welt

In dieser Rubrik gehört Shaqiri zu den zehn Besten der Welt

1/4 Grund zur Freude: Xherdan Shaqiri gehört zu den besten Spielern der Welt, wenn es darum geht, Chancen herauszuspielen. Foto: keystone-sda.ch

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn es darum geht, Torchancen herauszuspielen, gehört Xherdan Shaqiri (34) zu den zehn besten Fussballern in den internationalen Top-Ligen. Dies geht aus einer Statistik hervor, die das Football Observatory des sportwissenschaftlichen International Centre for Sports Studies (CIES) berechnet und publiziert hat.

Noch näher dran am FC Basel Folge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. Folge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. FC Basel folgen

In den Index «Chancenkreation» fliessen verschiedene Faktoren ein: Ausschlaggebend sind etwa die Anzahl Pässe, die zu einem Torschuss führen, wobei diese Zahl mit dem Expected-Goals-Wert des Schusses gewichtet wird. Ebenfalls Teil der Berechnung sind Pässe, nach denen maximal noch ein gegnerischer Verteidiger näher am Tor steht, als es der Ball ist. Der Spieler mit den besten Werten aus den letzten sechs Monaten erzielt 100 Punkte, die übrigen werden im Verhältnis zu dieser Bestmarke eingestuft.

Die Berechnung klingt etwas technisch, dürfte Shaqiri und den FC Basel aber freuen. Denn: Er ist in bester Gesellschaft. Mit 100 Punkten auf Rang 1 liegt Barça-Juwel Lamine Yamal, auch Liverpool-Flügelflitzer Mohamed Salah (Rang 4 mit 95,2 Punkten) und Napoli-Regisseur Kevin De Bruyne (Rang 6 mit 93,3 Punkten) sind auf den Spitzenplätzen klassiert. Shaqiris 91,5 Punkte reichen für den zehnten Rang.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.