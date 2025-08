Servette reagiert auf Fan-Ausschreitungen

Die Fans zwingen Servette zu Massnahmen. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Am Rande der Spiele von Servette ist es in den letzten Tagen zu Ausschreitungen zwischen Fangruppierungen gekommen. Nun hat der Klub ein Communiqué dazu veröffentlicht.

«Servette verurteilt die Gewalttaten, die in den letzten Tagen am Rande seiner Spiele stattgefunden haben, aufs Schärfste», heisst es in diesem. Der Verein ist fassungslos und bestürzt, für ihn steht die Sicherheit und das Wohlbefinden der Zuschauer an oberster Stelle. Deshalb werden als Reaktion auf die jüngsten Vorfälle, an denen bestimmte Fangruppen beteiligt waren, mehrere Sofortmassnahmen ergriffen.

Konkret wird eine der beiden Fangruppen «für die nächsten beiden Heimspiele in einen anderen Bereich des Stadions verlegt». Servette begründet diese Massnahme damit, dass so Zeit für Reflexion und Dialog geschaffen werden soll, «damit die beiden betroffenen Gruppen gemeinsam an dauerhaften Lösungen arbeiten können, um diese Krise zu überwinden». Zudem werden die Kontrollen an den Stadioneingängen verstärkt sowie die Sonderzüge bis auf Weiteres gestrichen.

Gespräche werden gesucht

Ausserdem wird sich der Verein in Kürze mit den Vertretern der Fangruppen zusammensetzen und in Gesprächen eine gemeinsame Lösung suchen, damit es in Zukunft nicht mehr zu solchen Scharmützeln kommen wird. Denn die Stimmung im und ums Stadion soll friedlich sein.

Dafür arbeitet man auch aktiv mit der Polizei zusammen. Der Klub betont, man möchte «kollektive Sanktionen, die für die überwiegende Mehrheit der Zuschauer ungerecht sind, so weit wie möglich vermeiden».