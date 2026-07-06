Nach zwei Jahren ist die Zeit von Tanguy Zoukrou (23) bei YB zu Ende – zumindest vorerst. Die Berner verleihen den Innenverteidiger für eine Saison bis Sommer 2027 an Kocaelispor in die türkische Süper Lig.
Die Türken besitzen allerdings eine Kaufoption für den französischen Defensivspieler, der im Sommer 2024 von Troyes aus der Ligue 1 nach Bern wechselte und insgesamt 46 Partien für YB bestritt.
Wie türkische Medien berichten, liegt die Summe, die Kocaelispor für eine definitive Übernahme nach Bern überweisen müsste, im niedrigen siebenstelligen Bereich.
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