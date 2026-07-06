Nach 46 Spielen für YB verlässt Tanguy Zoukrou die Berner vorläufig und wechselt leihweise zu Kocaelispor in die Süper Lig. Die Türken könnten ihn für eine Summe im unteren siebenstelligen Bereich fest verpflichten.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach zwei Jahren ist die Zeit von Tanguy Zoukrou (23) bei YB zu Ende – zumindest vorerst. Die Berner verleihen den Innenverteidiger für eine Saison bis Sommer 2027 an Kocaelispor in die türkische Süper Lig.

Die Türken besitzen allerdings eine Kaufoption für den französischen Defensivspieler, der im Sommer 2024 von Troyes aus der Ligue 1 nach Bern wechselte und insgesamt 46 Partien für YB bestritt.

Wie türkische Medien berichten, liegt die Summe, die Kocaelispor für eine definitive Übernahme nach Bern überweisen müsste, im niedrigen siebenstelligen Bereich.

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