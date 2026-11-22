Florian RazReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde