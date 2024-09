Bei Dominik Schmid ging am Samstag gegen den FCZ ein Schneidezahn zu Bruch. Kaum einer kann wohl besser mit solchen Verletzungen umgehen als der meistgefoulte Spieler der Super League.

Carlo Steiner Praktikant Sport

Dominik Schmid (26) verlor am Samstag nicht nur den Klassiker gegen den FCZ, sondern auch ein Stück eines Schneidezahns.

In der 17. Minute bekommt der FCB-Captain unabsichtlich den Ellenbogen von Samuel Ballet ins Gesicht. Der Basler geht zu Boden, hält sich den Mund. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm. Nach nur kurzer Zeit rappelt sich Schmid wieder auf.

Eine Minute später: Wieder ein Zusammenprall mit Ballet, wieder Schmerzen bei Schmid, wieder kein Foul, sagt der Unparteiische. Schmid grätscht dem FCZ-Flügelflitzer fair den Ball vom Fuss und wird von diesem dabei am Schienbein getroffen. Das Lächeln vergeht dem gebürtigen Rheinfelder trotz schmerzhafter Kollisionen nicht. Im Pauseninterview mit Blue grinst er mit Zahnlücke in die TV-Kamera.

Ein Bild, das es so schnell hoffentlich nicht mehr geben wird. Blick erfährt auf Anfrage beim FCB, dass die Bruchstelle wieder geflickt ist.

Wiederholungsopfer Schmid

Der 26-Jährige ist es sich gewohnt, hart angegangen zu werden – und auch sein Kopf musste schon vor dem Zahnverlust einiges über sich ergehen lassen.

Obwohl er gegen Ballet zweimal keinen Foulpfiff bekam, wurde der Aussenverteidiger in der laufenden Saison von allen Super-League-Spielern am häufigsten mit unfairen Mitteln gestoppt – 14 Mal in den ersten sieben Spielen.

In der letzten Spielzeit wurde Schmid in 35 Spielen zwar «nur» 36 Mal gefoult (Platz 38 der Liga), machte dafür umso mehr schmerzhafte Erfahrungen.

Kann einstecken und austeilen

Am 2. April knallte er gegen Lugano nach einem Laufduell mit voller Wucht mit dem Kopf gegen eine Werbebande, konnte nicht weiterspielen und musste ein Spiel pausieren (0:20 im Video). Nur knapp drei Wochen gegen Luzern später traf ihn sein Goalie Marwin Hitz aus Versehen fadengerade mit der Faust aufs Auge (1:20 im Video). Auch dieses Spiel ging für Schmid vorzeitig zu Ende, das Auge färbte sich im Anschluss blau.

Bevor hier aber der Eindruck des unschuldigen Prügelknaben entsteht, soll eins noch gesagt sein. Schmid ist selber auch kein Kind von Traurigkeit und weiss auch, wie man austeilt. In der letzten Saison beging er 34, in der laufenden bisher 11 Foulspiele.

