Wenn YB spielt, geht es ordentlich zur Sache! 105 Fouls haben die Berner in den ersten sieben Ligaspielen begangen. Zumindest in dieser Tabelle grüsst der kriselnde Meister von der Tabellenspitze. Doch wer denkt, dass dieser Wert auf den Frust über den schwachen Saisonstart zurückzuführen ist, der irrt. Schon in den vergangenen zwei Saisons stellte der Ligakrösus das Team mit den meisten Fouls. Insgesamt standen die Berner in sechs der letzten neun Spielzeiten zuoberst im Unfair-Ranking!

Wer bei YB an der Seitenlinie steht, scheint dabei nur bedingt eine Rolle zu spielen. Der einzige YB-Trainer, der es seit 2018 geschafft hat, in diesem Ranking nur im Mittelfeld zu landen, ist David Wagner (Saison 2021/2022). Ansonsten gehörten die Berner immer mindestens in die Top 2 – egal, ob unter Gerardo Seoane, Raphael Wicky oder jetzt Patrick Rahmen.

Teams mit den meisten Fouls in der Super League 2015/16: 1. YB 2016/17: 1. YB 2017/18: 1. FCZ (8. YB) 2018/19: 1. YB 2019/20: 1. YB 2020/21: 1. Sion (2. YB) 2021/22: 1. GC (4. YB) 2022/23: 1. YB 2023/24: 1. YB 2024/25: 1. YB Stand: 23. 9. 24 Quelle: WyScout 2015/16: 1. YB 2016/17: 1. YB 2017/18: 1. FCZ (8. YB) 2018/19: 1. YB 2019/20: 1. YB 2020/21: 1. Sion (2. YB) 2021/22: 1. GC (4. YB) 2022/23: 1. YB 2023/24: 1. YB 2024/25: 1. YB Stand: 23. 9. 24 Quelle: WyScout Mehr

Viele Fouls, wenige Verwarnungen

Richtig grob langen die Berner in dieser Saison aber nur selten zu. Erst 12 Mal wurde ein YB-Spieler verwarnt. Nur Servette (8) hat noch weniger Gelbe Karten gesehen. Dafür steht die Rahmen-Truppe mit einer Gelb-Roten und zwei Roten Karten bei den Platzverweisen wieder alleine an der Spitze.

Dafür, dass die YB-Spieler derart austeilen, müssen sie aber erstaunlich wenig einstecken. Nur 64 Mal wurde in dieser Saison ein Berner gefoult. Das ist der niedrigste Wert der ganzen Liga. Auch hier hat sich trotz der sportlichen Krise nichts im Vergleich zum Vorjahr verändert. Schon in der letzten Saison wurde kein Team weniger gefoult als YB.

Abrashi ist der Foul-König

Trotz der als Team am meisten begangenen Fouls schafft es aber kein Berner in die Top 10 der unfairsten Spieler. Mit je neun Vergehen liegen Lewin Blum, Joël Monteiro und Meschack Elia deutlich hinter Foul-König Amir Abrashi. Der GC-Captain hat laut dem Datenanbieter «WyScout» in dieser Saison schon 16 Mal einen Gegner zu Fall gebracht. Die SFL führt den Hopper sogar mit 19 Fouls auf – aber mit lediglich zwei Gelben Karten.

Abrashi noch am nächsten kommen Leon Avdullahu (Basel), Lars Villiger (Luzern), Mariano Gomez (FCZ) und Boris Cespedes (Yverdon) mit je 12 Vergehen. Cespedes ist gleichzeitig auch der einzige Spieler, der sich in dieser Saison bereits eine Gelbsperre eingehandelt hat. Am vergangenen Wochenende gegen Lausanne (1:3) musste der Bolivier nach vier Verwarnungen in sechs Spielen das erste Mal zuschauen. Der «effizienteste» Foulspieler der Liga ist FCB-Stürmer Kevin Carlos, der es pro 90 Spielminuten auf über drei Fouls bringt.

Richtige Kartensammler sind auch die beiden FCZ-Akteure Jonathan Okita und Doron Leidner. Beide sind in der Liga erst dreimal zum Zug gekommen, haben sich dabei aber bereits je drei Verwarnungen abgeholt. Bei insgesamt 109 Einsatzminuten macht das im Fall von Leidner im Schnitt eine Gelbe Karte pro 36 Minuten. Kein Wunder stehen die Zürcher mit 21 Verwarnungen bereits vor dem Nachholspiel gegen St. Gallen an der Spitze der Mannschaftsrangliste. Das Podest komplettieren Lugano (19) und Lausanne (18).

Winterthur ist am fairsten

Das grösste Opfer der Liga ist Dominik Schmid. 14 Mal wurde der Basler in den ersten sieben Saisonspielen gefoult. Dahinter folgt ein Westschweizer Quartett aus Gaël Ondoua (Servette), Marley Aké (Yverdon), Mauro Rodrigues (Yverdon) und Teddy Okou (Lausanne). Die meisten Fouls pro 90 Minuten provoziert der Winterthurer Carmine Chiappetta mit einem Wert von 3,03.

Auch bei den Mannschaftsstatistiken geben die Westschweizer den Ton an. 92 Mal wurde bislang ein Spieler von Lausanne oder Yverdon gefoult, dahinter folgen Sion (86) und der FCB (85).

Dass die Anzahl der begangenen Fouls in keiner Relation mit dem sportlichen Erfolg steht, beweist der FC Winterthur. Während mit YB ein anderes Kellerteam die meisten Fouls auf dem Konto hat, hat das Tabellenschlusslicht bislang am wenigsten zugelangt. 63 Mal hat Winterthur gefoult. Ebenfalls sehr fair unterwegs sind Aufsteiger Sion (64) und Servette (66).

