Die Thuner suchen weiter nach Konstanz: Gegen Lausanne unter der Woche gab es ein 0:0. Trainer Gian-Luca Privitellis Rotation belastet das dünnbesetzte Kader zusätzlich, ist aber notwendig – und nun wartet der gefährliche Boteli mit Sion.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

Nach dem Sieg gegen St. Gallen bemängelte Verteidiger Jan Bamert die fehlende Konstanz beim Schweizer Meister. Unter der Woche zeigten die Thuner gegen Lausanne auch, warum. Beim 0:0 gegen die Waadtländer fallen zwei Tore für die Gäste, diese zählen aber nicht. Die Thuner kommen nur auf ein irreguläres Tor – alle Entscheidungen des Schiedsrichters sind korrekt. Trotzdem brauchten die Thuner lange, bis sie in der Partie angekommen sind. Das hängt auch damit zusammen, dass Trainer Gian-Luca Privitelli die Startelf auf einigen Positionen verändert hat.

Die grosse Frage

Wie viel wird Privitelli wieder rotieren? Bislang zeigt sich klar, dass die Rotation zwar notwendig ist, um das dünnbesetzte Kader zu entlasten, allerdings zeigt sich auch, dass die Thuner Mühe haben, zwei gute Partien in Folge zu zeigen. Zwar haben die Berner Oberländer immer wieder gute Phasen, doch über 90 Minuten kriegen sie ihre Ideen noch nicht auf den Rasen.

Gesagt ist gesagt

«Die ersten 20 Minuten waren wir zu passiv. Das haben wir dann aber schnell geändert und nachher haben wir mehr oder weniger 70 Minuten auf ein Tor gespielt», sagte Gian-Luca Privitelli nach dem Lausanne-Spiel gegenüber SRF. Dass es teilweise an der Intensität mangle, hänge für ihn auch damit zusammen, dass die Thuner bereits 12 Spiele in den Beinen haben – die meisten ihrer Gegner haben nur deren sechs.

Die Blick-Prognose

Thun muss einen Spieler in den Griff kriegen: Winsley Boteli. Das Problem? Der Shootingstar kann auch aus nichts ein Tor erzielen – das hat der 20-Jährige jüngst auch gegen Basel gezeigt. Wenn Boteli sein Talent unter Beweis stellen kann, wird es ganz schwierig für Thun, drei Punkte aus dem Wallis zu entführen. Ein Remis ist deutlich wahrscheinlicher.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bürgy, Bamert, Bürki; Maier, Roth, Zoukit, Strannegard; Dursun, Labeau.

Wer fehlt?

Gutbub, Montolio (beide verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Dursun 5,0 Gutbub 4,5 Steffen 4,0

Hier gehts zur Übersicht aller Thun-Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes ist mit der Leitung des Spiels betraut worden. Sandro Schärer unterstützt ihn von Volketswil aus.

Der Gegner

Boteli, Boteli, Boteli – im Wallis dreht sich derzeit alles um den schweiz-kongolesischen Doppelbürger. Sowohl Mitspieler als auch Fans sind begeistert vom Sturmjuwel – seine Torgarantie kaschiert die sonstigen Mängel bei den Sittenern – das ist das Sion-Inside der 7. Runde.

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7 Runde

Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr

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