Eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zwingt Olivier Mambwa (17) zu einer Pause. Diese soll laut YB-Medienmitteilung «drei, vier Wochen» dauern.
Zugezogen hat sich der Verteidiger die Blessur am vergangenen Freitag im Match mit der zweiten YB-Mannschaft bei der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den SC Brühl.
Mambwa ist vor einem Jahr zum Fanionteam der Berner aufgestiegen und 2025/26 für dieses in sieben Super-League-Partien zum Einsatz gekommen.
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