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Mehrere Wochen Pause
YB-Talent (17) erleidet Verletzungs-Rückschlag

Olivier Mambwa wartet noch auf seinen ersten Einsatz in dieser Saison für die erste YB-Mannschaft. Nun bremst eine Verletzung den 17-Jährigen aus.
Publiziert: 17:39 Uhr
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Olivier Mambwa hat sich am vergangenen Freitag verletzt.
Foto: Pius Koller
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zwingt Olivier Mambwa (17) zu einer Pause. Diese soll laut YB-Medienmitteilung «drei, vier Wochen» dauern. 

Zugezogen hat sich der Verteidiger die Blessur am vergangenen Freitag im Match mit der zweiten YB-Mannschaft bei der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den SC Brühl. 

Mambwa ist vor einem Jahr zum Fanionteam der Berner aufgestiegen und 2025/26 für dieses in sieben Super-League-Partien zum Einsatz gekommen.

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