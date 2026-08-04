Olivier Mambwa wartet noch auf seinen ersten Einsatz in dieser Saison für die erste YB-Mannschaft. Nun bremst eine Verletzung den 17-Jährigen aus.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zwingt Olivier Mambwa (17) zu einer Pause. Diese soll laut YB-Medienmitteilung «drei, vier Wochen» dauern.

Zugezogen hat sich der Verteidiger die Blessur am vergangenen Freitag im Match mit der zweiten YB-Mannschaft bei der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den SC Brühl.

Mambwa ist vor einem Jahr zum Fanionteam der Berner aufgestiegen und 2025/26 für dieses in sieben Super-League-Partien zum Einsatz gekommen.

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