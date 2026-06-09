Trotz einer durchzogenen YB-Saison hat Torhüter Marvin Keller den Sprung ins Nati-Kader für die WM geschafft – und international Aufmerksamkeit erregt. In der Premier League sollen gleich zwei Klubs am Keeper interessiert sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wechselt YB-Keeper Marvin Keller (23) in diesem Sommer ins Ausland? Das Interesse mehrerer Klubs ist zumindest da, wie Sky am Dienstag berichtet. Demnach hat bereits ein Austausch von Kellers Berater mit Premier-League-Aufsteiger Hull und dem holländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam stattgefunden.

Auch der englische Europacup-Teilnehmer Brighton soll die Nummer 3 im Nati-Tor, die beim Testspiel gegen Jordanien Ende Mai ihr Debüt im Dress des Schweizer Nationalteams gegeben hat, auf seine Wunschliste gesetzt haben.

Keller steht seit 2023 bei YB unter Vertrag und hat sich nach einer Leihe beim FC Winterthur in der Rückrunde der Saison 2024/25 als Nummer 1 im Berner Tor etabliert. Sollte es in diesem Sommer tatsächlich zu einem Wechsel des gebürtigen Londoners kommen, könnte dieser für YB durchaus lukrativ werden: Sein Marktwert wird derzeit auf rund 5,5 Millionen Franken geschätzt, wobei sein Vertrag bei YB noch bis 2028 läuft.

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