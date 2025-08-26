Lausanne-Stürmer Kaly Sène ist auf dem Absprung. Den Senegalesen dürfte es nach England ziehen.

Lausannes Sène steht vor Transfer nach England

Kaly Sène dürfte die Lausanner verlassen. Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Kaly Sène ist in Paris für Medizinchecks

Nächster grosser Karriereschritt für den bei Juventus ausgebildeten Stürmer

Sène erzielte in zwei Saisons bei Lausanne 25 Tore

Gemäss Blick-Infos ist der senegalesische Stürmer Kaly Sène (24) am Dienstag in Paris, um den Medizincheck für einen Transfer zum englischen Zweitligisten FC Middlesbrough zu absolvieren.

Für den bei Juventus Turin ausgebildeten Angreifer wäre es nach zwei Saisons bei Lausanne-Sport – in denen er 25 Tore erzielte – der nächste grosse Schritt in seiner Karriere.

