Medizincheck läuft
Lausannes Sène steht vor Transfer nach England

Lausanne-Stürmer Kaly Sène ist auf dem Absprung. Den Senegalesen dürfte es nach England ziehen.
Publiziert: 14:20 Uhr
|
Aktualisiert: 14:23 Uhr
Kaly Sène dürfte die Lausanner verlassen.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Kaly Sène ist in Paris für Medizinchecks
  • Nächster grosser Karriereschritt für den bei Juventus ausgebildeten Stürmer
  • Sène erzielte in zwei Saisons bei Lausanne 25 Tore
Gemäss Blick-Infos ist der senegalesische Stürmer Kaly Sène (24) am Dienstag in Paris, um den Medizincheck für einen Transfer zum englischen Zweitligisten FC Middlesbrough zu absolvieren.

Für den bei Juventus Turin ausgebildeten Angreifer wäre es nach zwei Saisons bei Lausanne-Sport – in denen er 25 Tore erzielte – der nächste grosse Schritt in seiner Karriere.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
