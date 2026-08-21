Darian Males verlässt YB nach drei Jahren. Den Luzerner zieht es nach Polen zu Widzew Lodz. Mit den Bernern wurde Males 2024 Schweizer Meister.

Nach drei Jahren trennen sich die Wege von Darian Males (25) und YB. Der ehemalige Schweizer U-Nationalspieler steht vor einem Wechsel in die erste polnische Liga zu Widzew Lodz, dem Achten der Ekstraklasa. Nach Blick-Informationen fliegt der Mittelfeldspieler am Sonntag zum Medizincheck nach Lodz. Dann soll auch unterschrieben werden.

Die Berner sollen laut Transferexperte Sacha Tavolieri eine Ablösesumme von rund 500'000 Franken kassieren. Zwar würde damit ein Minus zum Einkaufspreis von 2023 entstehen – damals überwies YB noch etwa 1,75 Millionen Franken an Inter Mailand –, angesichts der kurzen Restlaufzeit bis Ende Saison bringt der Deal aber zumindest noch eine moderate Ablöse ein.

Der Luzerner hat für die Bundeshauptstädter 124 Pflichtspiele bestritten und 20 Tore erzielt. Dazu bereitete er 12 weitere vor. 2024 feierte er mit Gelbschwarz den Meistertitel. In der laufenden Spielzeit kam Males allerdings nicht zum Einsatz. Auch weil er in der Vorbereitung krank und verletzt war. Unter Trainer Gerardo Seoane sah der begnadete Techniker indes kaum mehr eine Perspektive auf Startelf-Einsätze.

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