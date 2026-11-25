Matteo Di Giusto könnte am Sonntag sein 100. Spiel in Folge in der Super League absolvieren. Er wäre der erste Feldspieler, dem das gelingt. Vor ihm liegen nur noch zwei Torhüter.

Darum gehts Am Sonntag könnte Matteo Di Giusto zum 100. Mal in Folge in der Super League zum Einsatz kommen.

Bislang haben nur Yanick Brecher und Ivan Benito mehr Spiele hintereinander absolviert

Di Giusto könnten den Rekord aber noch in dieser Saison knacken.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Noch nie hat es ein Feldspieler der Super League geschafft, 100 Spiele hintereinander zu absolvieren. Das könnte sich am Sonntag ändern: Matteo Di Giusto (26) steht aktuell bei 99 Partien in Serie und würde die Marke im Heimspiel gegen Lugano (14 Uhr) knacken, wenn er zum Einsatz kommt.

Nur zwei Torhüter haben noch mehr aufeinanderfolgende Spiele absolviert: Rekordhalter Yanick Brecher (33) stand zwischen Januar 2023 und Januar 2026 in 116 Partien im FCZ-Tor, Ivan Benito (50) hütete das Aarauer Tor zwischen April 2007 und März 2010 107 Mal in Folge. Bleibt der Edeltechniker der Luzerner verletzungsfrei und ohne Sperre, könnte er den Rekord noch in dieser Saison knacken.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ex-FCSG-Spieler zweitbester Feldspieler

Bemerkenswert ist zudem, dass Di Giusto die Serie trotz eines Klubwechsels aufrechterhalten konnte. Nach 47 Einsätzen für den FC Winterthur stand er in 52 FCL-Partien auf dem Platz. Von den von der SFL aufgeführten Top 6 hat dies nur Heinz Lindner (36) auf Platz vier geschafft (95 Spiele für Basel und Sion zwischen November 2020 und April 2023).

Platz 5 belegt Ex-FCSG-Star Marco Aratore (35), der zwischen Dezember 2015 und Juli 2018 93 Mal in Folge auf dem Rasen stand. Nur ein Spiel kürzer ist die Serie von Servette-Urgestein Miroslav Stevanovic (36), die er zwischen Februar 2024 und Mai dieses Jahres hingelegt hat.

Noch näher dran am FC Luzern Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.