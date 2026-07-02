Blöd für den FCB: Aarau fehlen Spieler für Testspiel

Eigentlich hätte der FC Basel am Samstag gegen den FC Aarau getestet. Aber die Aargauer haben die Partie zwei Tage vor Anpfiff abgesagt. Grund: zu wenig Spieler!
«Die Absage erfolgt auf Wunsch des FC Aarau aufgrund mehrerer verletzungs- und krankheitsbedingter Absenzen im Kader», schreibt der FCB.
Für die Basler bedeutet das, dass sie einen Testspiel-Termin verlieren. Die Zeit, um einen neuen Gegner zu organisieren, ist zu kurz.
Das Team wird am Samstag voraussichtlich einen Trainingstag einlegen.
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