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Match abgesagt
Blöd für den FCB: Aarau fehlen Spieler für Testspiel

Basel verliert einen Testspiel-Termin, da Aarau zahlreiche verletzungs- und krankheitsbedingte Absenzen im Kader zu beklagen hat.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Stephan Lichtsteiner und der FCB müssen umdisponieren.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Eigentlich hätte der FC Basel am Samstag gegen den FC Aarau getestet. Aber die Aargauer haben die Partie zwei Tage vor Anpfiff abgesagt. Grund: zu wenig Spieler!

«Die Absage erfolgt auf Wunsch des FC Aarau aufgrund mehrerer verletzungs- und krankheitsbedingter Absenzen im Kader», schreibt der FCB.

Für die Basler bedeutet das, dass sie einen Testspiel-Termin verlieren. Die Zeit, um einen neuen Gegner zu organisieren, ist zu kurz.

Das Team wird am Samstag voraussichtlich einen Trainingstag einlegen.

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