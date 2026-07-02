Basel verliert einen Testspiel-Termin, da Aarau zahlreiche verletzungs- und krankheitsbedingte Absenzen im Kader zu beklagen hat.

Blöd für den FCB: Aarau fehlen Spieler für Testspiel

Blöd für den FCB: Aarau fehlen Spieler für Testspiel

Florian Raz Reporter Fussball

Eigentlich hätte der FC Basel am Samstag gegen den FC Aarau getestet. Aber die Aargauer haben die Partie zwei Tage vor Anpfiff abgesagt. Grund: zu wenig Spieler!

«Die Absage erfolgt auf Wunsch des FC Aarau aufgrund mehrerer verletzungs- und krankheitsbedingter Absenzen im Kader», schreibt der FCB.

Für die Basler bedeutet das, dass sie einen Testspiel-Termin verlieren. Die Zeit, um einen neuen Gegner zu organisieren, ist zu kurz.

Das Team wird am Samstag voraussichtlich einen Trainingstag einlegen.

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