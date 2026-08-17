Der FC Sion trifft am Donnerstag im Stade de Tourbillon auf Ajax Amsterdam. Im Playoff-Hinspiel der Conference League kämpfen die Sittener um den Einzug in die Ligaphase. Das Stadion ist bereits fast ausverkauft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Sion trifft im Playoff der Conference League auf Ajax Amsterdam

Das Highlight im Wallis ist bereits fast ausverkauft

1500 holländische Fans werden in Sion erwartet

Nach dem lockeren Einzug in die nächste Cup-Runde mit einem 6:1-Sieg gegen Zweitligist Kerzers steht für den FC Sion nach der Cup-Romantik das nächste Highlight an. Am Donnerstag spielen die Sittener in den Playoffs gegen Ajax Amsterdam um den Einzug in die Ligaphase der Conference League.

Anpfiff des Hinspiels, das Sion selbst als «historisches Spitzenspiel» beschreibt, ist um 20.15 Uhr zu Hause im Stade de Tourbillon. Mit den Holländern, die mit 36 Titeln Rekordmeister in der Eredivisie sind, kommt das grosse Los ins Wallis. Klar, dass das Spiel damit auch grosses Interesse auslöst. Mittlerweile ist die Partie zwischen dem Super-Ligisten und dem holländischen Traditionsklub «so gut wie ausverkauft».

Tausende Holländer sollen ins Wallis kommen

Dauerkarten-Inhaber profitierten bis am Montag um 12 Uhr von einem Vorverkaufsrecht – die Tickets konnten dabei nur vor Ort beim Stadion resp. beim Vereinsbüro in Martigny bezogen werden. Die wenigen danach noch verbliebenen Tickets waren mit Ausnahme von vereinzelten Business-Seats-Plätzen à 200 Franken im öffentlichen Online-Vorverkauf innert weniger Minuten vergriffen. Ebenso die 550 im Gästesektor.

Es gibt Gerüchte, wonach 1500 Holländer nach Sion kommen sollen. Wie gross das Ausschreitungspotenzial ist, weil der Grossteil nicht ins Stadion darf, ist schwer abzuschätzen.

Die Gesamtkapazität beträgt für internationale Spiele nur rund 10'000, weil ausschliesslich nummerierte Sitzplätze zugelassen sind. National ist das Tourbillon für rund 14'300 Fans abgenommen. Gegen Ajax wird das Tourbillon bis auf den letzten verfügbaren Platz besetzt sein.

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