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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7