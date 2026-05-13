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Goalie Huber macht Frick ein Abschiedsgeschenk
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Luzerner Rotsünder
Freimann verpasst die ersten Spiele der neuen Saison

Bung Meng Freimann vom FC Luzern wird nach seiner Roten Karte für sein Foul an FCZ-Akteur Nelson Palacio für total vier Spiele gesperrt.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Luzerns Bung Meng Freimann ist zu Beginn der Saison 2026/27 zum Zuschauen verdammt.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die Rote Karte, wegen der Bung Meng Freimann (20) am Dienstag beim Luzerner 1:0-Sieg gegen den FC Zürich in der Schlussphase vom Platz flog, hat Auswirkungen bis in die nächste Saison. 

Insgesamt kassiert der Verteidiger dafür vier Spielsperren. Das Strafmass ist um eine Partie erhöht worden, weil sich Freimann auch schon Mitte Februar einen Platzverweis einhandelte. Der Gegner damals? Auch der FCZ.

Freimann kann in dieser Saison nur noch eine Sperre absitzen – am kommenden Samstag in der letzten Runde in Winterthur. Deswegen verpasst der Schweizer U21-Nationalspieler auch die ersten drei Partien zu Beginn der Spielzeit 2026/27.

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