Die Rote Karte, wegen der Bung Meng Freimann (20) am Dienstag beim Luzerner 1:0-Sieg gegen den FC Zürich in der Schlussphase vom Platz flog, hat Auswirkungen bis in die nächste Saison.
Insgesamt kassiert der Verteidiger dafür vier Spielsperren. Das Strafmass ist um eine Partie erhöht worden, weil sich Freimann auch schon Mitte Februar einen Platzverweis einhandelte. Der Gegner damals? Auch der FCZ.
Freimann kann in dieser Saison nur noch eine Sperre absitzen – am kommenden Samstag in der letzten Runde in Winterthur. Deswegen verpasst der Schweizer U21-Nationalspieler auch die ersten drei Partien zu Beginn der Spielzeit 2026/27.
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