Mit dem Schwung des ersten Auswärtssiegs in Basel empfängt der FC Luzern am Sonntag Leader Lugano – und peilt unter Udo Portmann erstmals zwei Liga-Siege in Serie an, während Matteo Di Giusto ein aussergewöhnliches Jubiläum feiert. Hier kommt das FCL-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

Starkes Jubiläum in der Zentralschweiz: Matteo Di Giusto steht am Sonntag gegen Lugano vor seinem 100. Super-League-Spiel in Serie! Eine eindrückliche Marke, die FCL-Coach Udo Portmann vor der Partie in den höchsten Tönen lobt. Für den Trainer ist diese Serie das Resultat aus drei Faktoren: Qualität, vorbildliche Professionalität und enorme Spielintelligenz. «Er kann Situationen extrem gut antizipieren, wo andere vielleicht blinde Zweikämpfe ansetzen. Wie er den Beruf Fussballprofi ausübt, ist einfach vorbildlich», erklärt Portmann. Gerade weil der Offensivspieler körperlich nicht zu den robustesten Akteuren der Liga zählt, sei diese Cleverness entscheidend, um verletzungsfrei zu bleiben. Wenn gesundheitlich nichts mehr dazwischenkommt, wird Di Giusto sein Jubiläum am Sonntagnachmittag von Beginn an feiern. Das verrät Portmann, auch wenn er sonst im Voraus ungern über seine Aufstellung spricht.

Die grosse Frage

Ist der Bock in Luzern jetzt endlich umgestossen? Schon mehrmals glaubte man in dieser Saison beim FCL, die Wende geschafft zu haben – nur um postwendend wieder in alte Muster zurückzufallen. Nach dem befreienden 2:0-Coup in Basel soll nun alles anders sein: Laut Trainer Udo Portmann ist die Mannschaft im Prozess deutlich weiter und hat frühere Rückschläge verdaut. Portmann: «Wir sind klarer in den Abläufen, das ganze Team ist an einem anderen Punkt als noch vor drei oder vier Wochen. Das spürt man.»

Gesagt ist gesagt

«Nicht, dass Schottland kein Traum ist, sondern weil ich mich einfach extrem auf die Mannschaft fokussiere, die ich coache. Ich mag jedem jeden Weg gönnen, aber meine Aufgabe ist es, Lugano irgendwie zu schlagen. Das sind keine Floskeln, ich lebe komplett im Moment – und das ist immer der beste Ratgeber», sagt Udo Portmann auf die Frage, ob ihn der Wechsel seines Vorgängers Mario Frick zum schottischen Erstligisten Aberdeen ebenfalls von einem Auslandsabenteuer träumen lasse. Im FCL-Büro verfolge man Fricks Start zwar mit Interesse und habe auch per SMS gratuliert – Portmanns voller Fokus gilt aber einzig dem nächsten Spiel in der Swissporarena.

Die Blick-Prognose

Nach dem befreienden 2:0-Auswärtssieg in Basel – dem ersten Auswärtserfolg der Saison – reitet der FC Luzern auf einer kleinen Welle der Euphorie und peilt erstmals unter Udo Portmann zwei Super-League-Siege in Serie an. Doch mit Leader Lugano wartet ein echtes Kaliber, das gegen die Zentralschweizer traditionell gerne trifft: In den letzten acht Direktduellen erzielten die Tessiner im Schnitt beeindruckende 2,75 Tore pro Spiel. Auch wenn Luzern in Basel endlich wieder einmal zu null spielte, ist die FCL-Defensive über die Saison gesehen anfällig geblieben. Da Portmanns Team zu Hause mutig nach vorne verteidigen will, dürfen sich die Fans am Sonntagnachmittag auf ein unterhaltsames, torreiches Spektakel freuen – mit leichten Vorteilen für die abgezockten Gäste.

Mögliche Aufstellung

Letica; Dorn, Lüthi, B. M. Freimann, Dantas Fernandes; Winkler, Owusu; Kabwit, Di Giusto, Cigaņiks; Mikołajewski.

Und wie würdest du aufstellen?

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer fehlt?

Lucas Ferreira, Mio Zimmermann, Faveurdi Bongeli und Sandro Wyss (alle verletzt). Adrian Grbic (Grippe, fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Letica 4,2 Mikolajewski 3,9 Ciganiks 3,9

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

Lugano ist mit zwölf Siegen aus 14 Ligaspielen weiterhin der Massstab. Einen Ansatzpunkt bietet der Leader trotzdem. Aufgrund der kalten Conference-League-Partie in Tschechien könnte Lugano etwas geschwächt sein. Hier gehts zum Lugano-Inside.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

Mehr zum Thema Nichts verpassen Alle Storys zum FC Luzern

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos